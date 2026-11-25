Marcelo Tinelli se refirió por primera vez a su relación con Agatha Lescano y reveló detalles íntimos del romance en diálogo con el programa Puro Show. Luego de que el cronista le comentara al conductor que la notó “bastante enamorada” tras hacerle una entrevista, el empresario aseguró que ambos están “en la misma sintonía”.

Tinelli explicó que la exposición mediática es un tema inevitable en su vida y que ya conversó con Agatha sobre cómo manejar la atención de la prensa. “Justamente hoy en la mañana hablamos de eso. Cuando blanqueás y subís una foto, en cualquier momento cae la cámara”, relató. El conductor se refirió a la publicación del fin de semana, donde la pareja compartió una imagen con el mensaje “Nuestro Hilo Rojo”, símbolo de un vínculo que, según él, se fue gestando hace tiempo.

Marcelo Tinelli habló de su romance con Ágata Lescano (Foto: captura de eltrece).

CÓMO EMPEZÓ LA RELACIÓN ENTRE MARCELO TINELLI Y ÁGATA LESCANO

En el ida y vuelta con el programa de eltrece, Marcelo Tinelli aclaró que conoce a Agatha Lescano desde hace mucho, aunque recién comenzaron a salir hace poco. “La conozco hace mucho, totalmente, la he visto en Uruguay también, siempre me pareció una linda mujer, pero nunca pasó nada hasta ahora”, aseguró.

El conductor contó que la relación se consolidó en los últimos encuentros y que el “hilo rojo” representa ese lazo que los unió después de años de conocerse. “Nunca nos habíamos visto así como nos vimos la última vez, por eso es el Hilo Rojo”, explicó.

Marcelo Tinelli habló de su romance con Ágata Lescano (Foto: captura de eltrece).

Para él, compartir fotos en redes sociales es algo lógico y normal, aunque reconoce la repercusión que genera. “Las cosas van pasando de esa manera”, sostuvo. Al hablar sobre el futuro, el conductor prefirió enfocarse en el presente: “Me imagino el presente, cuando uno está en pareja quiere todo, pero estamos en un muy lindo momento disfrutando esto”, afirmó.

QUÉ OPINA LA FAMILIA DE MARCELO TINELLI SOBRE ÁGATA LESCANO

Marcelo Tinelli contó que sus hijas Mica y Cande conocieron a Agata y tuvieron una buena impresión. “Dijeron en Puro Show que la vieron una sola vez, pero muy amorosa”, le comentó el cronista y Tinelli bromeó: “Si, me asesinaron a mí, me hicieron un percha”. Luego revelo: “La adoran, tienen muy buena relación, las veces que se han visto con todos los chicos, tiene muy buena relación”.

Marcelo Tinelli habló de su romance con Ágata Lescano (Foto: captura de eltrece).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.