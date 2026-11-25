Pablo “Chato” Prada tuvo un fin de semana muy complicado ya que fue víctima de tres intentos de estafa telefónica. En diálogo con Desayuno Americano, el ciclo de Pamela David, el productor contó cómo fueron los engaños que sufrió, uno de ellos a primera hora de la mañana.

“El sábado, a las 6 de la mañana, me suena el teléfono. Cuando atiendo, me habla como Julián, mi hijo mayor. Me dice que le robaron, que entraron a la casa y no sé que más. Yo corto y lo llamo, pero no me atiende”, detalló el Chato.

Ante la preocupación, intentó comunicarse con la novia de Julián, aunque tampoco consiguió contactarla. “Yo empecé a caminar por las paredes, imaginate, hasta que por fin me llama Julián, hablamos y me di cuenta que era todo mentira”, sumó.

El Chato Prada fue víctima de tres intentos de estafa (Video: Desayuno Americano)

EL CHATO PRADA, VÍCTIMA DE INTENTOS DE ESTAFA TELÉFONICA

Tras este episodio de angustia, el Chato Prada vivió otros dos momentos de tensión. El domingo volvieron a llamarlo con otro intento de engaño. “Ahí me di cuenta con facilidad pero lo peor vino al otro día, el martes”, anticipó.

En esa oportunidad, los estafadores se hicieron pasar por representantes de una conocida empresa de correo. “Yo cuando vi la hora, me imaginé que no podía ser y ya avivado, empecé a gastarlos. Cuando el tipo se da cuenta de que lo estoy boludeando, me empieza a insultar de una manera muy violenta”, relató.

Si bien Prada aseguró que suele estar atento a este tipo de maniobras, reconoció que el primer llamado lo tomó desprevenido por el horario en el que ocurrió: “Ma agarraron medio dormido, tenía la guardia baja”. Afortunadamente, los estafadores no consiguieron concretar ninguno de sus engaños, aunque se trata de una modalidad que afecta a cientos de personas diariamente.