La ensalada de frutas ideal para el calor: qué frutas elegir para aprovechar sus nutrientes (foto IA)

La llegada del calor invita a cambiar los hábitos alimentarios y buscar comidas más frescas, livianas e hidratantes. En ese contexto, la ensalada de frutas se convierte en una de las opciones más prácticas para sumar nutrientes, refrescarse y aprovechar la variedad de frutas de temporada.

Pero no todas las combinaciones aportan lo mismo. Para preparar una ensalada de frutas especialmente nutritiva, lo ideal es combinar variedades que aporten agua, fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, en lugar de limitarse a mezclar las que hay en la heladera.

Qué frutas conviene incluir en una ensalada de frutas nutritiva

La mejor combinación es la que reúne distintas frutas, porque cada una aporta nutrientes diferentes. Estas son algunas de las que no deberían faltar:

qué frutas tiene que tener la ensalada más saludable y nutritiva para el verano (Foto IA)

qué frutas tiene que tener la ensalada más saludable y nutritiva para el verano (Foto IA)

qué frutas tiene que tener la ensalada más saludable y nutritiva para el verano (Foto IA)

Para hacer una ensalada de frutas completa, fresca y nutritiva, se puede combinar:

1 kiwi.

1 taza de frutillas.

1 naranja.

1 banana.

1 durazno.

1 taza de sandía.

Preparación: lavá bien las frutas, pelá las que lo necesiten y cortalas en cubos pequeños. Mezclalas en un recipiente y, si querés, agregá unas gotas de limón para realzar el sabor y ayudar a retrasar la oxidación de algunas frutas. Refrigerá unos minutos antes de servir.

No es necesario agregar azúcar, almíbar ni jugos artificiales: las frutas ya contienen azúcares naturalmente presentes y aportan suficiente sabor y dulzor. Tampoco es necesario utilizar todas las frutas mencionadas: variar la combinación según la estación y disponibilidad permite aprovechar diferentes nutrientes.

Por qué la ensalada de frutas es una buena opción cuando hace calor

La fruta entera aporta agua, fibra, vitaminas, minerales y distintos compuestos antioxidantes. Durante los días calurosos, algunas frutas con alto contenido de agua, como la sandía, el melón, las frutillas y la naranja, pueden contribuir a la hidratación, aunque no reemplazan el consumo de agua.

Además, la fibra ayuda a la salud intestinal y contribuye a la saciedad, mientras que la vitamina C participa en funciones importantes del organismo, como la formación de colágeno y el funcionamiento del sistema inmunitario.