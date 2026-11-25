La llegada de Pablo a Cuestión de Peso marcó uno de los momentos más impactantes del programa. Con un peso cercano a los 300 kilos, el nuevo participante fue asistido por un equipo médico especializado para su traslado a la clínica Cormillot, donde comenzará su internación y tratamiento.

El operativo incluyó una camilla reforzada, capaz de soportar hasta 400 kilos, y la presencia de la doctora Carolina, encargada del servicio de ambulancias. Pablo se mostró nervioso, pero recibió palabras de aliento: “A partir de este momento, estás con el mejor equipo de salud que te podía tocar en este momento de tu vida”, le aseguraron.

Pablo empezó su cambio con Cuestión de Peso en la clínica Cormillot (Foto: captura de eltrece).

EL APOYO DE SU FAMILIA Y LAVIDEOLLAMADA CON SU PAPÁ, VETERANO DE MALVINAS

Antes de partir, Pablo compartió un momento especial con su familia. Rocío, su pareja, estuvo a su lado y lo acompañó en todo el proceso. “Gracias amor por acompañarme, por cuidarme tanto. Yo voy a volver, pero diferente”, le dijo emocionado.

Pablo empezó su cambio con Cuestión de Peso en la clínica Cormillot (Foto: captura de eltrece).

El momento más emotivo llegó con una videollamada a su papá, Federico Torres, quien está en la provincia de Santa Cruz desde marzo. Pablo lo definió como su héroe: “Mi papá es veterano de Malvinas. En la infantería marina él era colimba. A él lo cazaron de los pelos, se lo llevaron y fue a defender nuestra patria”. El diálogo fue cargado de emoción: “Me van a llevar para internar en la clínica Cormillot”, le contó Pablo. “¡Qué bueno! Gracias a Dios”, respondió Federico, entre lágrimas y palabras de aliento.

EL TRASLADO Y EL ECXAMEN FÍSICO EN LA CLÍNICA

El equipo médico realizó el traslado con extremo cuidado. Pablo expresó su miedo al viajar en camilla, pero la máquina especial le dio tranquilidad. “Esta camilla aguanta casi 400 kilos. Esto va a bajar, así que vos quedate tranquilo”, le explicaron.

Pablo empezó su cambio con Cuestión de Peso en la clínica Cormillot (Foto: captura de eltrece).

Ya en la clínica, la doctora y el director del centro le dieron la bienvenida. Se realizó un examen físico detallado, donde se evaluaron cuestiones respiratorias y metabólicas. “Vos nos vas avisando si te duele, si te molesta algo, si te falta el aire sobre todo”, le indicaron. El director le aseguró: “Toda la confianza y toda la esperanza de que esto va a salir bien”.

Pablo empezó su cambio con Cuestión de Peso en la clínica Cormillot (Foto: captura de eltrece).

LA DESPEDIDA Y EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA

Antes de iniciar la internación, Pablo se despidió de Rocío y de sus hijos. “Ponle ganas, sabés que te amo y que te vamos a esperar”, le dijo su pareja. El equipo médico aclaró que los primeros días serían de estudios y sin visitas, pero prometieron mantener a la familia informada.

Pablo empezó su cambio con Cuestión de Peso en la clínica Cormillot (Foto: captura de eltrece).

Pablo arrancó su tratamiento rodeado de cariño y con la promesa de volver a casa “diferente”. El programa mostró la importancia del acompañamiento familiar y del trabajo en equipo para enfrentar desafíos de salud tan complejos.

Pablo empezó su cambio con Cuestión de Peso en la clínica Cormillot (Foto: captura de eltrece).

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