A sus 36 años, Matías Mayer está viviendo un gran momento a nivel profesional y también personal. A poco de estrenar la segunda temporada de “Barrabravas”, el actor anunció la llegada de su primer hijo.

“Y de golpe se agranda la familia!!! Estamos esperando nuestro primer hijo y la felicidad no entra en el cuerpo”, escribieron Matías Mayer y su novia, Sofía Angelucci, en una publicación en conjunto que realizaron en Instagram.

Junto a un álbum de fotos de los primeros días de embarazo, el actor y su pareja anunciaron la feliz noticia ante sus miles de seguidores, compartiendo de esta manera uno de los momentos más importantes y especiales de su vida.

Matías Mayer anunció que será papá (Foto: Instagram @matiasmayer)

LA PUBLICACION DE MATÍAS MAYER PARA ANUNCIAR QUE SERÁ PAPÁ

“Y de golpe se agranda la familia!!!”, revelaron Matías Mayer y su novia en una publicación de Instagram donde confirmaron la llegada de su primer hijo. Además, mostraron íntimas imágenes de la pareja en el inicio del embarazo.

(Foto: Instagram @matiasmayer)

(Foto: Instagram @matiasmayer)

(Foto: Instagram @matiasmayer)

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