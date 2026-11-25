A sus 36 años, Matías Mayer está viviendo un gran momento a nivel profesional y también personal. A poco de estrenar la segunda temporada de “Barrabravas”, el actor anunció la llegada de su primer hijo.
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“Y de golpe se agranda la familia!!! Estamos esperando nuestro primer hijo y la felicidad no entra en el cuerpo”, escribieron Matías Mayer y su novia, Sofía Angelucci, en una publicación en conjunto que realizaron en Instagram.
Junto a un álbum de fotos de los primeros días de embarazo, el actor y su pareja anunciaron la feliz noticia ante sus miles de seguidores, compartiendo de esta manera uno de los momentos más importantes y especiales de su vida.
LA PUBLICACION DE MATÍAS MAYER PARA ANUNCIAR QUE SERÁ PAPÁ
“Y de golpe se agranda la familia!!!”, revelaron Matías Mayer y su novia en una publicación de Instagram donde confirmaron la llegada de su primer hijo. Además, mostraron íntimas imágenes de la pareja en el inicio del embarazo.