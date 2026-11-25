Luego de haber sido uno de los actores más populares y convocantes de las temporadas teatrales, Matías Alé habló con honestidad sobre su presente económico y reconoció que la época de grandes ingresos y lujos quedó atrás. “Hoy vivo al día”, confesó en Con Carmen, el programa que conduce Carmen Barbieri en Elnueve.

Durante la entrevista, el actor recordó los años en los que trabajaba sin parar junto a Carmen Barbieri y lograba importantes ingresos gracias a las funciones teatrales y las presencias.

Sin embargo, reconoció que no supo administrar ese dinero, que luego atravesó problemas de salud y que su realidad cambió.

De ganar una fortuna a vivir al día: Matías Alé contó cómo cambió su realidad económica (video de Elnueve, Con Carmen)

De ganar una fortuna a vivir al día: Matías Alé contó cómo cambió su realidad económica

“Yo hice mucha plata, de verdad, trabajando con Carmen. Era en otras épocas. A lo que voy es, en ese momento vos hacías una función con Carmen, metías 1.100 personas por función en Tucumán, dos funciones, después tenías tres presencias. Yo hice mucho dinero, mucho dinero de verdad. Después no me supe administrar, después me enfermé, perdí mucho dinero. Hoy vivo al día”, expresó.

Alé también se refirió a la situación laboral y económica actual y señaló que hoy se necesitan varios trabajos para alcanzar los ingresos que antes se conseguían con menos esfuerzo.

“Hoy lo que ganamos todos, si lo sabemos, son otros montos. Necesitamos tres trabajos tal vez para hacer lo que hacíamos antes, cuatro trabajos, muchas. No estoy hablando de política, hablo de realidad que tenemos”, sostuvo.

En ese mismo relato, recordó los bienes que llegó a tener en su etapa de mayor prosperidad y cómo cambió su mirada sobre el dinero y la vida después de atravesar una internación.

“Yo antes tenía cinco motos, tres autos, que no me servían para nada, porque cuando me internaron siempre digo: nadie me decía ‘te amo’, el porno no me decía ‘te amo’”, reflexionó.

Por otro lado, habló sobre las distintas experiencias que le toca atravesar como actor y productor teatral, desde trabajar en grandes compañías con salas llenas hasta tener que salir a vender entradas y convocar público.

“En esta profesión te puede tocar que una temporada te contrate una Carmen Barbieri, que sabés que vos llegás media hora antes, una hora al camarín, tenés tu vasito de jugo, sabés que la sala ya está llena, sabés que hay una producción”, describió.

Y contrastó esa experiencia con el trabajo en salas de la calle Rivadavia, donde también disfruta del contacto directo con el público y de la dinámica de producción.

“Pero también te puede tocar, y sin desmerecer, trabajar, que me encanta, en la calle Rivadavia, donde la sala tenés que ir a buscar a la gente. Con respeto, yo amo a la gente. Yo amo a la gente y los artistas de la calle Rivadavia”, aseguró.

Por último, Alé habló sobre el desafío de producir sus propios espectáculos, una tarea que implica no solo actuar sino también salir a buscar público, organizar la producción y sostener cada temporada.

“En el caso de yo tener que remar, y como producción también, y contratar actores, que fue un desafío muy grande, los dos años... Es llegar y hacer hoteles, ir a vender puerta a puerta, es meter la gente. Es hermoso”, concluyó Matías Alé.