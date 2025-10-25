Martina Vignolo y Matías Alé vivieron una jornada inolvidable al celebrar su boda religiosa en Mar del Plata el último viernes, y todos los flashes se los llevó el look de la novia, quien deslumbró con un vestido de Benito Fernández, que supo captar a la perfección el estilo y su personalidad.

El diseño fue una verdadera obra de arte: un vestido largo, de silueta clásica, pero con un giro moderno gracias a los detalles que aportaron elegancia. El toque distintivo estuvo en el ramo de flores amarillas y blancas logrando un efecto romántico y sofisticado a la vez.

(Foto: redes sociales)

El vestido de Martina Vignolo en su boda con Matías Alé diseñado por Benito Fernández (Foto: Instagram/@benitofernandez).

El vestido, confeccionado en una base de tul y organza, se destacó por su caída impecable y por el trabajo artesanal de los bordados. Martina completó su outfit con recorgido con detalles en el rodete y make up natural y sutil que resaltó su belleza.

El peinado de Martina Vignolo en su boda con Matías Alé (Foto: Instagram/@martivignolo).

El velo de metros de largo completó el atuendo elegante de la novia y el novio, por su parte, llevó puesto un traje de etiqueta color negro, con una camisa blanca con botones y moño black.

La boda por iglesia de Matías Alé y Martina Vignolo. Foto: RS Fotos

La boda por iglesia de Matías Alé y Martina Vignolo. Foto: Movilpress

La boda por iglesia de Matías Alé y Martina Vignolo. Foto: Movilpress

EL LOOK DE MARTINA VIGNOLO EN SU BODA CIVIL CON MATÍAS ALÉ

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil este jueves en Mar del Plata, evento para que el también escogió a Benito Fernández, quien le diseñó un vestido strapless acompañado con zapatos hecho con la misma tela; y él vistió un traje celeste con camisa blanca y zapatos marrones.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil (Foto: Movilpress).

“Es un vestido y los zapatos también son de Benito. ¡Un genio!. La princesa de La Bella y la Bestia es mi favorita, por eso el vestido también fue así”, dijo ella en diálogo con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine).

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil (Foto: Movilpress).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.