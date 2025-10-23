La felicidad se respiró en cada palabra y en cada gesto. Matías Alé y Martina Vignolo viven este jueves uno de los días más importantes de sus vidas: se casan por civil en Mar del Plata, rodeados de sus seres queridos y con una energía que desbordó emoción y alegría.

Minutos antes de llegar al registro civil, la pareja compartió sus sensaciones en diálogo con el programa MShow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine): “Estamos emocionados, recién la pasé a buscar de donde se maquilló, ¡Mirá lo que es la novia!”, contó el actor sin poder ocultar la admiración por su flamante esposa.

Matías Alé y Martina Vignolo se casan por civil y mostraron sus looks a MShow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

La conductora del programa no dudó en comparar a la pareja con los personajes de Disney: “Son como la Bella y la Bestia”. Martina, entre risas, confesó: “Es mi princesa favorita. Por eso el vestido también fue así”.

Pero la sorpresa no terminó ahí: “Hay una sorpresa para Marti, vamos a bailar ‘La Bella y la Bestia’ y yo estoy de bestia. Imaginate lo que va a ser el casamiento”, adelantó Matías.

EL LOOK DE MARTINA VIGNOLO PARA SU CASAMIENTO POR CIVIL CON MATÍAS ALÉ

En el día de su boda civil con Matías Alé, Martina Vignolo lució un vestido strapless de Benito Fernández, acompañado por zapatos hechos con la misma tela. “Es un vestido y los zapatos también son de Benito. ¡Un genio!”, detalló la novia, mostrando cada uno de los detalles pensados para la ocasión.

Uno de los detalles más especiales fue el logo personalizado de la pareja, presente en cada rincón del casamiento. “Está en la mano derecha, con la que voy a firmar”, reveló Matías, mostrando el diseño que los acompañó en este día tan especial.

Matías Alé y Martina Vignolo se casan por civil y mostraron sus looks a Puro Show (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Después de la ceremonia, la familia y los amigos más cercanos compartieron un almuerzo en un restaurante, para seguir celebrando el amor. “Va a ser todo muy íntimo, porque no entra mucha gente. Pero tenemos muchos amigos que vinieron desde Buenos Aires y ya están todos acá”, contó Matías, visiblemente emocionado por el acompañamiento.

