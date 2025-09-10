Matías Alé contó en televisión cómo casi termina en un escándalo por no estar legalmente divorciado.

El actor volvió a sorprender al revelar en Desayuno Americano cómo estuvo a punto de convertirse en bígamo sin saberlo y cómo hizo para ocultarle a Martina Vignolo, su actual pareja, que todavía seguía casado legalmente con María del Mar Cuello Molar.

Todo comenzó cuando la pareja decidió casarse por civil en Mar del Plata. “Decidimos con Martina casarnos allá en vez de hacerlo en CABA. Dijimos ‘vamos a Mar del Plata’”, relató Alé. Pero lo que parecía un simple trámite se transformó en un verdadero dolor de cabeza.

Alé contó que, hace apenas 20 días, se comunicó con la jueza de paz de Mar del Plata para avanzar con los papeles: “Me atendió la jueza y me preguntó: ‘Mati, ¿vos estás divorciado?’. Yo le dije que sí, y me pidió el acta de divorcio. Se la mandé, pero al día siguiente me puso un cartel enorme: ‘Mati, no está inscripto tu divorcio. No te podés casar’”.

El actor recordó que su divorcio fue en marzo de 2016: “Firmé el divorcio exprés, los dos de acuerdo, no había bienes, estuve casado tres meses. Yo estaba muy medicado, sin laburo, recién salido de una internación. Firmé y pensé que ya estaba”, explicó.

Sin embargo, el trámite nunca se completó en la Justicia de Familia. “No fue culpa de los abogados, nadie creyó que yo me iba a volver a casar. Nadie siguió el trámite hasta el final”, admitió.

EL SECRETO QUE MATÍAS ALÉ LE OCULTÓ A MARTINA VIGNOLO

Mientras intentaba resolver el problema, Matías Alé confesó que no le contó nada a Martina. “Cuando estábamos en Las Leñas, y yo, ‘ay, mi amor, qué linda la bajadita’, y por atrás le mandaba mensajes a Fernando (Burlando): ‘Escuchame una cosa, no me caso, divOrciame, chao’”, relató entre carcajadas.

La situación se complicó aún más cuando le avisaron que el abogado que llevaba su causa había fallecido y que todo estaba encriptado en su computadora.

“Me dijo que esto mínimo eran dos meses de trámite. Yo le dije: ‘Fer, no llego, me caso el 23, por civil el 24 de octubre, iglesia y fiesta, el 25 me quedo en Mar del Plata, el 26 vengo a votar y el 27 me voy de luna de miel’. Tenía todo armado y no podía decir nada”, contó.

EL TRÁMITE EXPRÉS Y EL MILAGRO DE ÚLTIMO MOMENTO

Por esas casualidades de la vida, el juzgado civil donde estaba radicada la causa resultó ser en San Miguel, el barrio de toda la vida de Alé.

“Juan Tiberio, el abogado que me puso Burlando, se presentó con otro abogado, digitalizaron todo y me mandaron el documento para firmar. Esto es fresquito, recién me llegó”, dijo mostrando el mensaje en vivo.

El actor explicó que el oficio original se había extraviado y que ahora debía firmar una denuncia por extravío para que el trámite avance rápido. “No me voy a poder casar, no me voy a poder casar”, repetía entre risas y nerviosismo.

