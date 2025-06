Graciela Alfano habló en exclusiva con Ciudad tras su encuentro con Matías Alé y su futura esposa, Martina Vignolo en el Teatro Astral.

La artista habló a corazón abierto de los vínculos sanos, se mostró cercana y confesó qué fue lo que la impactó de la joven.

“Con Matías nos separamos en el 2008, 17 años pasaron. Una vez que uno termina una relación, lo lindo es poder tener un buen vínculo con sus ex, es público que tengo una excelente relación con mis dos ex y padres de mis hijos porque tenemos nietas, nos vemos y estamos todos felices de la vida”, comenzó contando la actriz.

Graciela Alfano, Matías Alé y Martina Vignolo se encontraron en el Teatro Astral (Foto: Movilpress).

En el ida y vuelta, y mientras se le acercaban otras mujeres a pedirle fotos, la diva argentina dejó en claro cuáles son sus prioridades en la vida y defendió la posibilidad de mantener una buena relación con un ex, y su nueva novia, a pesar de no tener hijos en común.

“También en una relación donde no hubo hijos puede pasar. Lo que mostramos con Matías y la novia fue una conducta no tóxica, dos ex que se respetan, se quieren, aprecian que al otro le vaya bien y que pueden invitarme al casamiento, básicamente, eso”, expresó y dio cátedra de vida.

Graciela Alfano, Matías Alé y Martina Vignolo se encontraron en el Teatro Astral (Foto: Movilpress).

Sobre Martina, la actual pareja de Alé, Graciela no escatimó en halagos: “Y la novia, amorosa, también muestra una conducta no tóxica, divina. Acá hablamos de la sanidad de los vínculos, por eso nos paramos los tres ahí, para mostrar que pueden existir vínculos sanos entre dos personas que ya no tienen una relación”.

“Ella muy bien, me sorprendió y lo digo desde lo profundo, una chica llena de bondad, con una mirada amorosa, un ser divino, ojalá que le vaya recontra bien”, deseó la actriz sobre el futuro de la pareja, próxima a pasar por el altar.

Graciela Alfano, Matías Alé y Martina Vignolo se encontraron en el Teatro Astral (Foto: Movilpress).

Alfano dejó así un fuerte mensaje a los haters que la atacaron en redes sociales: “Dijeron ‘Ay, no, porque le va a hacer una brujería, le va a ir mal’ y estamos podridos, hartos y aburridos de los haters. Yo defiendo a la mujer y que una pareja que se separó puede tener una relación sana y respetarse”.

Con el estilo frontal que la caracteriza, también recordó cómo fue juzgada por su relación con Matías, veinticinco años menor que ella: “Me tuve que bancar que me digan vieja verde, que yo estaba mucho mejor que todos los que hablaban, porque me enamoré de Matías. Si lo hacía un hombre, lo aplaudían, pero como lo hacía yo, era la peor del mundo”.

CONTUNDENTE MENSAJE DE GRACIELA ALFANO A LAS MUJERES: “SI NO TE ELIGEN, TE EMPODERÁS NO ELIGIÉNDOLO”

Finalmente, Graciela Alfano compartió con Ciudad una experiencia personal con otra expareja, Carlos Bustin, que le sirvió para dar una lección de amor propio a otras mujeres. “Mi ex me faltó el respeto una vez en mi cara y, ¿yo qué hice?, contacto cero, vos me faltás el respeto y yo no te elijo”.

“O no me elegís y te queres ir, andante con quien quieras, pero no me agarro con la chica, y esto lo cuento para que las mujeres vean como tienen que actuar con los hombres. Si a vos en una relación no te eligen más, te empoderás no eligiendo a la persona que no te elige. O sea, nadie deja, uno no te elige más y vos no elegís”, cerró la reconocida actriz.

