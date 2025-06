Actores, actrices, modelos, periodistas y deportistas dijeron presente en la avant premiere de Cómo entrenar a tu dragón, clásico de DreamWorks que llegará a los cines el 12 de junio.

Celeste Cid compartió el divertido plan con su hijo menor, Antón, fruto de su relación pasada con Michel Noher.

Allí, la actriz se encontró con su colega y amiga Marcela Kloosterboer y con Esteban Lamothe, quien fue concurrió a la cita con su novia, Débora Nishimoto.

Avant premiere de Cómo entrenar a tu dragón (Foto: gentileza de prensa)

Mica Viciconte y Fabián Cubero también disfrutaron del film en familia, en compañía de las hijas del Poroto y Nicole Neumann.

De visita en la Argentina, Valentina Cervantes también llevó a su hija Olivia Fernández a ver Cómo entrenar a tu dragón.

Del plano reality, Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, y Lucía “Luchi” Patrone, ex participante de la actual edición de GH, no se quisieron perder el film y dijeron presente.

SINOPSIS DEL FILM CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

En la escarpada isla de Berk, donde vikingos y dragones han sido enemigos acérrimos durante generaciones, Hipo (MASON THAMES; The Black Phone, For All Mankind) llama la atención por ser diferente.

Hipo, el ingenioso pero ignorado hijo del jefe Estoico el Vasto (GERARD BUTLER, quien también prestó su voz en inglés a este personaje en las películas de la franquicia animada), desafía siglos de tradición cuando se hace amigo de Chimuelo, un temido dragón Furia Nocturna. Su insólito vínculo revela la verdadera naturaleza de los dragones, desafiando los fundamentos de la sociedad vikinga.

