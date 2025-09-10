El desparpajo con el que Matías Alé habla de su vida es admirable, al punto que se animó a confesar en vivo que pidió censurar una foto por un detalle vergonzante.

El disparador de la hilarante anécdota fue la pregunta de Pamela David sobre qué haría si le piden una selfie mientras está con un paquete de papel higiénico en la mano.

“Me pasó hace poquito en una cadena de farmacias me engancharon con una pomada para cortar el coso...”, contó entre risas.

Ahí, Pamela lo apuró: “No te entiendo”.

En ese momento el sonidista puso al aire un ruido de una flatulencia, y Matías le confirmó a Luis Bremer que era “crema antihemorroidal”.

Foto: Movilpress.

El pedido de la foto y el ruego de Matías Alé

“La chica viene y me dice, Mati, te amo. Y yo estaba con eso en la mano... Y le digo, ¿nos sacamos una foto? Yo tenía un bolso, no sabía qué hacer", relató.

Matías Alé y su novia Martina Vignolo estrenaron Los Sospechosos del Piso 10 (Foto: Movilpress).

Luego precisó: “Y cuando la chica, que era una muy buena actriz, me mandó la foto, por Instagram me dijo ‘recomendame’, y yo vi que estaba con la cajita”.

“¿Le podrás poner un emoji a la pomada antihemorroidal? Ja, ja“, blanqueó Matías Alé.