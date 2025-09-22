Hace un año, Matías Alé y Martina Vignolo dieron a conocer su relación y lograron ganarse un lugar en el mundo del espectáculo con su historia de amor.

Ahora, la pareja atraviesa uno de sus momentos más felices: anunciaron oficialmente la fecha de su casamiento en Mar del Plata, que será el próximo 24 de octubre.

Sin embargo, la noticia estuvo a punto de complicarse por un detalle legal. El actor descubrió que su divorcio de María del Mar Cuello Molar, con quien había estado casado en su primera unión mediática, no estaba formalizado en los registros oficiales.

Fue su abogado, Fernando Burlando, quien finalmente resolvió el trámite y le entregó la confirmación: Alé ya está oficialmente divorciado y habilitado para volver a casarse.

Matías Alé celebró una noticia clave que emocionó a su novia Martina Vignolo. Crédito: Instagram

LA EMOCIÓN DE MATÍAS ALÉ

Con la emoción a flor de piel, el actor compartió una foto del acta de divorcio en Instagram y escribió: “¡Nos casamos! Te amo, Marti Vignolo”. También agradeció a su equipo legal, a los amigos y a los seguidores que lo acompañaron en la espera: “Gracias a todos los que nos desearon lo mejor para que llegara este bendito papel”.