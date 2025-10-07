Antes de dar el “sí”, Matías Alé y Martina Vignolo aprovecharon para realizar su último viaje de solteros y eligieron como destino la paradisíaca Cuba.

A través de sus redes sociales, ambos compartieron postales y mensajes llenos de amor desde La Habana, donde se los vio disfrutando de las calles coloridas, los autos clásicos y la calidez caribeña.

“Nuestro último viaje de solteros. Y totalmente sorpresa para mí, como siempre @matiasale13 sorprendiéndome en todo momento. Sos increíble y sabés que quiero verte feliz toda la vida”, escribió Martina, acompañando las imágenes con el hashtag #Cuba #novios #amor #sorpresa.

Crédito: Instagram

LA RESPUESTA DE MATÍAS ALE

Por su parte, Matías Alé también le dedicó un sentido mensaje a su futura esposa: “Amo sorprenderte. Me animé a hablar con tu representante para que me deje hacer este viaje juntos, ya que tus estadísticas de redes te dan muy altas y ya me metiste filtros (algunos con pecas, otros con animales, ja). Te amo mi vida, siempre te voy a sorprender como vos a mí”, expresó con su característico humor.

El actor y la modelo viven un presente de pura felicidad y ya cuentan los días para su boda, que tendrá lugar este mes. “Empezó octubre, nuestro mes de casados. Ahora a disfrutar otras aventuras. Te amo infinito”, cerró Alé, confirmando que su historia de amor atraviesa uno de sus momentos más plenos.