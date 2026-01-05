Matías Alé volvió a dar que hablar, pero esta vez lejos del escándalo y muy cerca del corazón. En una charla descontracturada en Puro Show, el actor se animó a contar detalles de su proyecto más especial junto a su esposa, Martina Vignolo: convertirse en padres.

Todo empezó cuando le preguntaron sin vueltas por el tema. Y fiel a su estilo, Alé arrancó con humor: “Tengo canje de anticonceptivos hasta el 2027, así que venimos zafando”, lanzó entre risas. Pero enseguida aclaró que, más allá del chiste, el tema está muy hablado en la pareja: "Nosotros tenemos ganas, sí”.

El actor incluso contó que ya se imaginó cómo le gustaría que se dé todo: “En el 2026 nos vamos a dedicar a trabajar, y me encantaría para mis 50 años, que los voy a cumplir en el 2027, poder tener un ‘Alecito’“.

Foto: Captura (eltrece)

Pero lo que más sorprendió fue la reflexión íntima que compartió sobre el paso del tiempo y la paternidad: “Quiero que crezca y que cruce a la playa. Le dije a Marti, ‘pongámonos las pilas porque si tengo una niña, espero que cuando cumpla 15 yo pueda bailar el vals“, expresó. Y cerró, íntimo: “Entonces digo, chicos, las edades van pasando, así que es momento de apresurarse”.

Matías Alé: “En el 2026 nos vamos a dedicar a trabajar, y me encantaría para mis 50 años, que los voy a cumplir en el 2027, poder tener un ‘Alecito’”.

MATÍAS ALÉ REVELÓ LOS NOMBRES QUE LES PONDRÁ A SUS HIJOS CON MARTINA VIGNOLO: “YA ESTÁN ASIGNADOS”

Matías Alé reveló en su visita a Lape Club Social Informativo que ya tiene los nombres para los hijos que planea tener con su futura esposa, Martina Vignolo.

“Sería un sueño a cumplir para mí ser papá, yo le dije a Marti si a ella le gustaría... yo trato de planificar todo para mi 50, que es en el 2027, que venga”, dijo el actor sobre su futuro.

Entonces, Matías detalló: “Ya tienen nombre nuestros hijos, todos están asignados. Otto Juan, por mi papá y por mí, y si es mujer Alfonsina por Marti y Mar del Plata”, cerró.