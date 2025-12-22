Matías Alé atravesó horas de angustia luego de un incendio en su departamento que lo obligó a ser internado por inhalación de monóxido de carbono. El actor, que fue trasladado a una clínica de Nordelta, recibió el alta médica y contó cómo le salvaron la vida su perro Río y su esposa Martina Vignolo.
Todo comenzó en el ciclo MBA (La TV Pública) cuando Carlos Monti reveló que Matías no estaba presente como había prometido porque “había un conato de incendio en la cocina” de la casa del actor, en Nordelta, y leyó un mensaje del actor.
“Dejé una caja con pan dulce en una cocina eléctrica y me metí a bañarme para ir a otro programa. Salí de la ducha y el piso de arriba se llenó de humo. Mi perro, en la cama ladrando. Bajé y me encontré con todo el departamento lleno de humo negro. No sé cómo estaba activada una hornalla eléctrica y se prendió fuego la caja y las bolsas”, contó el actor, que destacó cómo Río le avisó del peligro.
“Me desesperé y empecé a tirar agua y bajé al perro y salimos al balcón justo cuando llegaba mi mujer”, leyó Monti en base al testimonio del actor, que también habló con Pronto, tras ser dado de alta de la clínica donde fue asistido.
“Recién me dieron el alta y la verdad que fue una desgracia con suerte”, relató Alé, todavía conmovido por lo que vivió. “Por suerte, a los cinco minutos llegó Marti, me ayudó y empezamos a ventilar el departamento”, explicó el actor. Después de controlar el incendio, Alé decidió ir a la clínica para hacerse los controles necesarios.
“Fui a la clínica y me hicieron una placa de tórax para ver cuánto humo tenía, me sacaron sangre para el monóxido de carbono en sangre y me dieron oxígeno como por hora y media”, detalló Alé sobre el procedimiento médico que atravesó.
Mientras tanto, Martina Vignolo se mantuvo a su lado y también llevó tranquilidad a través de sus redes sociales. Compartió una foto junto a Matías y su mascota, Río, y agradeció los mensajes de apoyo y la comprensión por la cancelación de compromisos laborales tras el susto.
