Después de un año y cinco meses de relación, Matías Alé y Martina Vignolo sellaron su amor con una emotiva boda religiosa en Mar del Plata. La novia lució un diseño exclusivo de Benito Fernández. Ambos ingresaron con su mascota en brazos.

La ceremonia se llevó a cabo en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco, ante la presencia de familiares y amigos cercanos.

El actor, que le había propuesto matrimonio a su pareja durante los Premios Martín Fierro Federal 2024, vivió uno de los momentos más especiales de su vida junto a Martina.

Un día antes, la pareja había dado el “sí, quiero” en el registro civil, en una celebración íntima que marcó el inicio de un fin de semana lleno de emoción, amor y festejos.

LAS FOTOS DE LA BODA POR IGLESIA DE MATÍAS ALÉ Y MARTINA VIGNOLO

La boda por iglesia de Matías Alé y Martina Vignolo. Foto: Movilpress

La boda por iglesia de Matías Alé y Martina Vignolo. Foto: Movilpress

Video: LAM / América

LAS PALABRAS DE MARTINA VIGNOLO EN LA IGLESIA

“Estoy muy feliz, disfrutando todo, intento relajar los nervios. Hay muchos amigos. Es un momento muy especial, y más en este lugar que me acompañó toda mi vida”, expresó Martina Vignolo ante las cámaras de Net TV, visiblemente emocionada antes de la ceremonia religiosa.

Video: Instagram lucianmakeup_

La novia llegó al templo a bordo de un antiguo automóvil rojo, acompañada por su padre y por el diseñador Benito Fernández, quien fue el encargado de confeccionar el vestido de novia especialmente diseñado para la ocasión. El ingreso al lugar estuvo rodeado de aplausos, sonrisas y la emoción de familiares y amigos que se acercaron a celebrar junto a la pareja.

EL LOOK NUPCIAL DE MARTINA VIGNOLO

Para su boda religiosa, Martina Vignolo deslumbró con un vestido de novia blanco sin mangas, confeccionado en una tela de textura brillante que realzaba su figura con un ajuste ceñido al cuerpo. El diseño, de líneas simples y sofisticadas, presentaba un escote redondeado y una falda larga de caída recta, que aportaba movimiento y elegancia a cada paso.

Completó su look con un velo de tul translúcido, sujeto en la parte posterior de la cabeza, que cubría delicadamente la espalda y se extendía hasta la altura de la cadera. En cuanto al peinado, optó por un recogido pulido, que dejó todo el protagonismo al diseño del vestido y a la naturalidad de su maquillaje.

El resultado fue un estilo clásico, atemporal y refinado, acorde al tono íntimo y emotivo de la ceremonia.