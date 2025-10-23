Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil este jueves en Mar del Plata y desde Ciudad te mostramos las fotos de la íntima celebración. El actor y la profesora de eduación física dieron el sí frente a sus más allegados en el registro provincial ubicado en Independencia 2846.

Una vez finalizada la firma de la libreta matrimonial, fueron esperados por la prensa y se mostraron felices frente a las cámaras. Luego se dirigieron a un restaurante para festejar con sus familiares y amigos en la previa de la gran celebración que se realizará este viernes.

En el día de su boda civil con Matías Alé, Martina Vignolo lució un vestido strapless de Benito Fernández, acompañado por zapatos hechos con la misma tela. “Es un vestido y los zapatos también son de Benito. ¡Un genio!”, detalló la novia, mostrando cada uno de los detalles pensados para la ocasión.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil (Foto: Movilpress).

Uno de los detalles más especiales fue el logo personalizado de la pareja, presente en cada rincón del casamiento. “Está en la mano derecha, con la que voy a firmar”, reveló Matías en diálogo con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), mostrando el diseño que los acompañó en este día tan especial.

LAS FOTOS DEL CIVIL DE MATÍAS ALÉ Y MARTINA VIGNOLO

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil (Foto: Movilpress).

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil (Foto: Movilpress).

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil (Foto: Movilpress).

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil (Foto: Movilpress).

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil (Foto: Movilpress).

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.