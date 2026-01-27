La vida de Matías Alé atraviesa una etapa de cambios profundos y decisiones que marcan un nuevo rumbo personal. Tras años de idas y vueltas entre Buenos Aires y Mar del Plata por las temporadas teatrales, el actor decidió instalarse definitivamente en “La Feliz” junto a su esposa, Martina Vignolo.

Lejos del ritmo acelerado de la Capital, hoy apuesta por una vida más tranquila, cerca del mar, con proyectos laborales activos y un deseo cada vez más fuerte de formar una familia.

Mar del Plata no es un destino nuevo para Alé. Desde chico la asocia a los veranos familiares, los balnearios y los recuerdos de infancia. Sin embargo, esta vez no se trata de una estadía temporal.

Vendió su departamento en Buenos Aires, alquiló una vivienda frente al mar y empezó a construir allí su día a día.

“Normalmente, si puedo, voy a Punta Mogote, a Playa Grande, a Chapadmalal, al sur, o a Miramar, que es mi lugar en el mundo. Paso el día, hago un asado, voy al mirador, duermo la siesta, me meto al mar y después regreso para dos funciones“, relató en diálogo con Teleshow.

Matías Alé se radicó en Mar del Plata y reveló los planes de su nueva vida: “Tengo muchas ganas de ser papá”. Foto: Movilpress

LA VIDA DE MATÍAS ALÉ EN MAR DEL PLATA Y SU DESEO DE SER PADRE

A pesar de haberse mudado, su agenda sigue cargada de trabajo. Conduce un programa de verano y protagoniza dos obras teatrales, una de ellas como coproductor.

Matías Alé se radicó en Mar del Plata y reveló los planes de su nueva vida: “Tengo muchas ganas de ser papá”. Foto: Instagram

Para Alé, hoy el éxito no se mide solo en números, sino en disfrutar lo que hace y en el clima humano que se genera dentro del elenco.

Matías Alé se radicó en Mar del Plata y reveló los planes de su nueva vida: “Tengo muchas ganas de ser papá”. Foto: IG | martivignolo

El cambio de ciudad también vino acompañado de una transformación personal. El actor reconoce que antes vivía pendiente de la exposición, los autos de lujo y la validación pública, mientras que ahora prioriza la tranquilidad, los vínculos cercanos y una vida más auténtica. “Menos es más”, resume al explicar por qué eligió alejarse del ruido porteño para instalarse definitivamente junto al mar.

“Yo imagino, por ejemplo, en mayo, un frío, que la playa esté vacía, y que el perro corra, eso es calidad de vida. Y si, ojalá, el día de mañana viene algún Alecito o alguna Alecita, que yo pueda llevarlo a pasear por la costa”, explicó.