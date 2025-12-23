Luego de recibir el alta médica, Matías Alé habló con Arriba Argentinos y se mostró en buen estado de salud, tras el principio de incendio que se originó en su casa.

“Ya todos están al tanto de lo que sucedió. Fue un accidente doméstico”, comenzó relatando el actor, visiblemente cansado pero fuera de peligro.

Matías Alé habló tras el incendio en su casa: “Fue un accidente doméstico” (captura de eltrece)

Matías Alé habló tras el incendio en su casa: “Había mucho humo”

Según explicó, el incendio se originó a partir de una hornalla eléctrica de una cocina que no utilizan habitualmente.

“Apoyamos una caja que nos habían regalado, los famosos pan dulces de Plaza Mayor, y pasó lo que pasó. No estaba previsto”, detalló Alé.

En ese momento, él se había ido a afeitar y a bañarse, mientras que su pareja también había salido a hacer un trámite.

Al salir del baño alertado por su perro, el actor se encontró con una situación alarmante. “Cuando salí, en la habitación del piso de arriba había mucho humo. Estaba nuestro perrito dando vueltas y por suerte también nos avisaron”, relató.

Rápidamente bajó al piso inferior y se encontró con un escenario todavía más complejo.

“Abajo sí, estaba fea la situación. Reaccioné rápido, pero no me animaba a tirar agua porque había mucha electricidad”, explicó.

Como consecuencia del episodio, Alé inhaló monóxido de carbono, lo que le provocó una afectación en la voz. “Me quedó así la voz un poco por haber inhalado monóxido de carbono. Disculpen los términos, no los sé. Además, estoy muy cansado”, agregó.

Afortunadamente, el actor fue atendido a tiempo y ya se encuentra recuperándose en su hogar, agradecido por no haber sufrido consecuencias mayores.

