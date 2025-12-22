Matías Alé debió ser internado de urgencia tras producirse un incendio en su casa de Nordelta. Según trascendió, el actor y mediático presentó dificultades respiratorias, ardor y dolor en el pecho, síntomas compatibles con la inhalación de monóxido de carbono.

Ante este cuadro, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y lo trasladaron a un centro de salud de la zona, donde quedó bajo observación médica.

De acuerdo a la información brindada por el periodista Juan Etchegoyen en Radio Mitre, el fuego se habría originado en una hornalla eléctrica de la cocina.

Por qué internaron de urgencia a Matías Alé

Si bien el incendio fue focalizado, el siniestro provocó importantes daños materiales y obligó a una intervención inmediata de los bomberos.

Este lunes, Matías Alé no pudo concurrir a una entrevista que tenía pautada con el ciclo MBA (La TV Pública) y le contó a Carlos Monti que, al salir de la ducha, descubrió que una caja de mercadería que había dejado arriba de una hornalla eléctrica se estaba quemando.

El actor envió un mensaje de disculpas a la producción del programa acompañado de imágenes sensibles que autorizó a mostrar. Juan Etchegoyen, uno de los panelistas del ciclo, obtuvo más información para su ciclo Mitre Live.

“Estoy en contacto con él en estos momentos, me contó un poco como fue la situación y se trasladó a una clínica porque no podía respirar. Tenía un fuerte ardor y dolor en el pecho porque posiblemente inhaló monóxido de carbono”, señaló Etchegoyen.

Cómo se dio cuenta Matías Alé que se le incendiaba la casa

“El incendio se provocó porque no se dio cuenta que la hornalla eléctrica estaba encendida y dejó una caja con mercadería sobre la hornalla y cuando salió de bañarse observó que había fuego en su cocina”, explicó

“Matías está bien, pero se trasladó a una clínica de Nordelta y quedó internado, pero está consciente. Se asustó con los dolores que tenía”, señaló Juan sobre el actor, al que los ladridos de su perro advirtieron del siniestro que se estaba produciendo en su casa.

Matías Ale fue internado tras aspirar monóxido de carbono en el incendio de su cocina. Foto: Instagram

“Las imágenes del interior de su cocina son impactantes. Quedó todo quemado. Matías está siendo acompañado por su flamante esposa Martina Vignolo en el Hospital. Información en desarrollo, quería abrir el programa con esto porque es urgente”, cerró el conductor.

