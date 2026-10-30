Un momento de mucha tensión se vivió en Cuestión de Peso. Melina decidió hacerse un test de embarazo después de casi una semana de atraso menstrual y atravesó la espera con muchísimos nervios. Acompañada por Andrea, su gran compañera dentro del programa de eltrece, la participante se animó a dar el paso, pero tomó una decisión inesperada: no quiso mirar el resultado hasta conocerlo en vivo.

Visiblemente nerviosa, Melina decidió esperar hasta el momento de la balanza para conocer la noticia junto al conductor y sus compañeros. Finalmente, llegó el momento de despejar las dudas. Ya en el estudio, Mario Massaccesi pidió que mostraran en pantalla el resultado del test que Melina se había realizado esa mañana: “Una rayita. Dio negativo el test de esta mañana”, anunció el conductor, confirmando que el primer estudio no indicaba un embarazo.

Pero hubo un dato más: Massaccesi contó que la doctora Gabriela Levaggi había realizado otro test antes de comenzar el programa y que también había dado negativo. De todas maneras, la médica explicó que existe la posibilidad de realizar un análisis de sangre para confirmar el resultado y llevar tranquilidad ante la situación: “A veces una se relaja y viene sola la menstruación. Tranquila”, le aconsejó a la participante.

Foto: Captura (eltrece)

Así, después de varios días de preocupación y mucha ansiedad, Melina pudo conocer el resultado frente a sus compañeros y recibir el acompañamiento del equipo médico.

Mario Massaccesi: “Una rayita. Dio negativo el test de esta mañana”.

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LORNA QUEBRÓ EN LLANTO Y AMAGÓ CON RENUNCIAR A CUESTIÓN DE PESO: “TENGO QUE PRIORIZAR MI SALUD PSIQUIÁTRICA”

Lorna protagonizó un tenso momento en Cuestión de peso y no pudo contener las lágrimas después de enterarse de los cambios que tendrá la competencia la próxima semana. La participante manifestó su rechazo a someterse nuevamente a un plan canje, aseguró que esa modalidad le hace mal por indicación de sus profesionales de salud mental y sorprendió al amenazar con abandonar el programa.

Todo ocurrió después de pasar por la balanza, cuando se enteró de que la semana siguiente habría eliminaciones todos los días. La noticia desató su enojo y angustia, y la llevó a plantear una decisión contundente: no volver a atravesar una instancia que, según explicó, ya le había provocado consecuencias negativas: “Entonces renuncio. Yo, plan canje no, porque lo tengo por indicación médica psiquiátrica. Yo pasé la balanza, supuestamente nos ayudan y nos perjudican”, expresó Lorna, visiblemente molesta por la situación.

La participante explicó que ya había atravesado una experiencia similar y que, a partir de lo que le sucedió, los profesionales que la acompañan le indicaron que no debía volver a someterse a esa modalidad: “Si era esto, entonces prefería ir a eliminación. Yo ya lo probé y a mí me hizo muy mal y por eso los profesionales dijeron que yo no tenía que estar sometida a eso”, sostuvo.

Foto: Captura (eltrece)

Además, diferenció esa instancia de otras exigencias propias de la competencia, como la actividad física, y dejó en claro que su negativa no era una reacción pasajera, sino una decisión vinculada con su bienestar: “Si tuviera que haber hecho actividad física, que es algo que también me pone mal, es otra cosa”, agregó, al explicar su postura frente a las alternativas que se le presentaban en el reality.

Pero el momento más fuerte llegó cuando reafirmó que no estaba dispuesta a ceder, incluso si eso significaba quedar fuera del ciclo: “Si me tengo que ir, me iré. Yo ya estoy decidida a no soportar otro plan canje, lo llamen como lo llamen, y si eso me cuesta irme del programa, lamentablemente me iré porque tengo que priorizar mi salud psiquiátrica”, sentenció.

Después de expresar su postura, Lorna no pudo contener la angustia y quebró en llanto en medio del estudio. La situación generó preocupación y llevó al conductor, Mario Massaccesi, a intervenir para intentar tranquilizarla y evitar que tomara una decisión definitiva en ese momento.

Foto: Captura (eltrece)

Lejos de presionarla para que continuara en la competencia, el periodista le recomendó tomarse un tiempo, consultar con los profesionales que la acompañan y evaluar los próximos pasos con mayor tranquilidad: “Siempre hay grises. Yo te sugiero que ahora te vayas, mañana vas a la clínica, lo hablás con los profesionales y después decidís”, le aconsejó. Y, para reforzar su recomendación, agregó: “Es como hacer una pausa, que siempre es recomendable”.

Lorna: “Yo ya estoy decidida a no soportar otro plan canje, lo llamen como lo llamen, y si eso me cuesta irme del programa, lamentablemente me iré porque tengo que priorizar mi salud psiquiátrica”.

Por ahora, la continuidad de Lorna en Cuestión de peso quedó en suspenso. Tras su fuerte descargo y el llanto en vivo, la participante deberá evaluar junto con sus profesionales cómo seguir adelante, con una prioridad que dejó expresada sin vueltas: cuidar su salud mental.