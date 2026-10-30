La China Ansa rompió el silencio y explicó en detalle el motivo de su pelea con Santiago Maratea durante la grabación de Podemos Hablar.

En diálogo con SQP, la periodista relató cómo se desató la tensión, qué pasó detrás de cámaras y cómo fue el reencuentro con el influencer tras el escándalo.

Según contó Ansa, todo comenzó cuando le propuso a Maratea un “juego de cambio de roles” que terminó saliendo mal: “Era un juego, un canje de roles que me parecía bueno para que él pudiera… me salió para la mierda”, reconoció.

La periodista le preguntó al influencer por la colecta que se realizó para Independiente y la conversación escaló hasta provocar gritos, llanto y una interrupción del rodaje, ya que fue interpretada por él como una acusación.

La China Ansa habló de su pelea con Santi Maratea (Foto: captura de América).

Durante el tenso intercambio, Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo, intervino para preguntar si era necesario frenar la grabación y la comunicadora dijo: “Yo le dije que sí, por mí sí, pero Santiago pidió que no se frene, que no se borre, porque también le ofrecieron la posibilidad de borrar la pregunta, y él dijo que prefería que esto siga, que la pregunta salga al aire y que se cuente, porque se iba a filtrar”.

CÓMO SIGUIÓ EL PROGRAMA Y EL IMPACTO PERSONAL DE LA CHINA ANSA TRAS SU CRUCE CON SANTI MARATEA

El clima en el estudio se volvió tan tenso que la China Ansa reconoció: “Me costó un par de minutos reponerme, porque sentí que se rompió el vínculo. No estaba pensando en lo televisivo ni en el show, pensaba cómo me acerco a él para explicarlo”.

A pesar del mal momento, la grabación continuó: “No estoy acostumbrada al cimbronazo, pero lo voy llevando como puedo. La de hoy fue una mala jugada, mala mía”. Al terminar la grabación, Ansa y Maratea lograron acercarse y aclarar la situación. “Nos acercamos los dos, nos dimos un abrazo, nos recordamos lo que nos queremos, que nada fue con mala intención. Terminó todo maravilloso”.

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