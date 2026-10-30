A poco más de un mes de que Homero Pettinato recibiera una amenaza de muerte por parte del hombre que acosa a Sofía “La Reini” Gonet desde hace años, la Justicia determinó que Hernán Bloquero recuperara la libertad, con la condición de continuar un tratamiento psicológico ambulatorio.

En ese contexto, un notero de Desayuno Americano habló con La Reini y le preguntó qué siente ante la liberación del hombre que la acosa desde hace años y que también tomó acciones contra su expareja, Homero Pettinato.

Liberaron al acosador de La Reini y Homero Pettinato: qué dijo ella

QUÉ DIJO LA REINI DE LA LIBERACIÓN DE SU ACOSADOR

“Lo liberaron hace una semana, me parece. Estoy tranquila, tengo el botón antipánico, tengo custodia policial en toda mi cuadra”, comenzó diciendo Sofía.

“Espero que esté bajo tratamiento porque es una persona que tiene que estar medicada. Creo que no está en este plano, directamente. Yo me siento tranquila porque tengo mucha custodia encima”, agregó.

LA JUSTICIA NO LA NOTIFICÓ DE LA LIBERACIÓN

Luego, reveló que no fue notificada por la Justicia sobre la liberación de quien llamó “su fan”: “Yo me enteré por Instagram. Una chica me mandó fotos de que andaba en Junín. Me mandó que volvió a mandar historias, no mías, de Néstor en Bloque”.





Cuando le comentaron que Homero no había aceptado el botón antipánico, la influencer expresó su preocupación por la seguridad de ambos: “Lo importante es que la Policía se encargue de mantenernos seguros a los dos. Creo que debería tener el botón antipánico”.

CONTUNDENTE PEDIDO DE LA REINI: PONER EL FOCO EN LA SALUD MENTAL

Sofía Gonet cerró el tema con una reflexión sobre la importancia que se le da a la salud mental en el país: “Esto es un reflejo de la poca bola que se le da a la salud mental en este país. La alarma que me suena con esto es lo importante que es cuidar la psiquis de uno”.

Finalmente, manifestó su deseo de que tanto ella como su expareja estén protegidos y de que el hombre reciba la atención correspondiente: “Ojalá que todos estén bien, que a Homero no le pase nada, que la Policía le dé bola y tome las medidas necesarias, más sabiendo de que está libre, y que él (Hernán) reciba el tratamiento”.