Motionless in White confirmó su regreso a la Argentina después de más de una década de ausencia. La banda estadounidense anunció un show en Buenos Aires para el próximo 3 de marzo de 2027, cuando se presentará en el C Art Media como parte de su gira internacional The Come To Latin America Tour.

El quinteto llegará de la mano de MTS Agency y Foggia Company para ofrecer un concierto que repasará su trayectoria de más de veinte años y su particular propuesta musical, que combina metal, hardcore, rock gótico, sonidos industriales y electrónica.

La presentación también marcará un nuevo encuentro con el público argentino, que volverá a ver en vivo a una de las bandas referentes de la escena alternativa internacional.

Mothionless in white. Foto: prensa

Cuándo salen a la venta las entradas para Motionless in White en Argentina

Las entradas para el recital de Motionless in White estarán disponibles a partir de este viernes 30 de octubre a través de la plataforma Passline.

La jornada de venta tendrá distintas etapas. La preventa exclusiva para fans comenzará a las 10, mediante un código que la banda envió a través de sus redes sociales. Luego, a las 12, se habilitará la venta general para todo el público.

Además, los clientes de Banco Galicia podrán acceder a un beneficio especial de seis cuotas sin interés con sus tarjetas.

Las entradas se pueden conseguir exclusivamente a través de Passline.

Motionless in White: quiénes son y cómo es su historia musical

Mothionless in white. Foto: prensa Por: JONATHAN WEINER

Motionless in White nació en Scranton, Pensilvania, Estados Unidos, y desde hace más de dos décadas construye una identidad propia dentro de la música pesada y la cultura alternativa.

La banda está integrada por Chris Motionless (voz), Ricky Olson (guitarra), Ryan Sitkowski (guitarra), Vinny Mauro (batería) y Justin Morrow (bajo). A lo largo de su carrera, desarrolló un sonido que combina diferentes vertientes del metal con elementos industriales, electrónicos y una marcada estética gótica.

Su crecimiento estuvo acompañado por una propuesta visual impactante y una filosofía de trabajo independiente, con la que logró construir un universo artístico reconocible y convocar a una comunidad de seguidores en distintos países.

Actualmente, el grupo se prepara para cerrar un nuevo capítulo de su recorrido con Decades, su séptimo álbum de estudio, en el marco de una trayectoria que lo llevó desde sus comienzos en la escena estadounidense hasta encabezar conciertos en grandes arenas.

Mothionless in white. Foto: prensa Por: Dan Virchow

“Nunca tuvimos miedo de correr riesgos. Esta banda no solo ha durado dos décadas, sino que también ha sobrevivido a todos los obstáculos que enfrentamos. Seguimos trabajando sin descanso. No importa cuánto expandamos el universo de Motionless In White, siempre vamos a preservar el corazón, el alma y las raíces de donde venimos”, expresó Chris Motionless, vocalista y líder del grupo.

Con su regreso a Buenos Aires, la banda volverá a encontrarse con sus seguidores argentinos en una noche que promete combinar la potencia de su sonido con la identidad visual que caracteriza sus presentaciones.