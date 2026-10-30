LISA sorprendió con el lanzamiento de "PRESS PLAY": su nuevo EP y el estreno de "Tarantino" (Foto de prensa)

La rapera, cantante, bailarina e ícono de estilo LISA presenta hoy su esperado EP PRESS PLAY, a través de LLOUD Co./RCA Records.

El nuevo trabajo reúne seis canciones y fue concebido como una experiencia cinematográfica, invitando a sus fans a sumergirse en un universo musical que se despliega como una película, simplemente dándole play.

Junto con el lanzamiento del EP, LISA estrena el videoclip de “Tarantino”, uno de los temas destacados del proyecto. El video sigue a la artista en una misión cargada de acción a través de un hotel, mientras intenta entregarle una carta a su director de cine favorito, Quentin Tarantino.

LISA sorprendió con el lanzamiento de "PRESS PLAY": su nuevo EP y el estreno de "Tarantino" (Foto de prensa)

Con una estética inspirada en el universo del cineasta, el clip combina escenas de acción y secuencias de pelea en las que LISA se abre paso a golpes frente a cualquiera que intente detenerla.

PRESS PLAY incluye el exitoso single “SaWaDiKa”, lanzado previamente como adelanto del EP. Su título hace referencia al saludo tradicional tailandés para decir “hola”, y el videoclip, filmado en Bangkok, la ciudad natal de LISA, acumuló más de 70,8 millones de reproducciones en YouTube durante sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el mayor debut de un videoclip en la plataforma en lo que va de 2026 y en uno de los lanzamientos más exitosos de su carrera.

Además, “SaWaDiKa” debutó en el puesto #69 del Billboard Hot 100, logrando su mejor debut en el ranking con una canción solista sin colaboraciones.

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LISA también regresó al escenario de los MTV Video Music Awards 2026, donde presentó por primera vez en televisión “SaWaDiKa”. Durante la ceremonia, recibió además el premio a Mejor Pop por “Dream”, cuyo videoclip protagoniza junto al actor japonés Kentaro Sakaguchi. Con este reconocimiento, hizo historia al convertirse en la primera solista de K-pop en ganar en esa categoría.

Su próximo gran desafío será en Las Vegas, donde inaugurará su residencia VIVA LA LISA en The Colosseum at Caesars Palace, con seis presentaciones programadas para noviembre. Las cuatro fechas anunciadas originalmente se agotaron en menos de diez minutos, lo que llevó a sumar dos nuevos shows. Con esta residencia, LISA hará historia como la primera artista de K-pop en presentar un espectáculo de este tipo en Las Vegas.

Más allá de la música, LISA continúa expandiendo su carrera audiovisual. Su documental Always Lalisa, dirigido por Sue Kim, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto y recientemente llegó a salas de cine de todo el mundo. El largometraje recorre un año decisivo en su carrera solista, marcado por el lanzamiento de Alter Ego, la creación de su compañía LLOUD y su histórica presentación en solitario en Coachella.