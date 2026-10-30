Jimena Barón fue abuela de perritos y compartió el momento de la llegada de los cachorritos en sus redes sociales. La actriz mostró el tierno momento en que su perrita Lucy dio a luz a cinco perritos, lo publicó en su cuenta de Instagram junto a un mensaje en el que contó la conexión especial que sintió desde el primer momento en la vio.

“Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos. Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos”, comenzó escribiendo Jimena, quien dejó en evidencia el vínculo especial que construyó con Lucy y lo importante que fue acompañarla durante el nacimiento de sus crías.

Jimena Barón fue abuela de perritos (Foto: Instagram).

En ese sentido, la actriz definió la llegada de su mascota y todo lo que vivieron juntas como “un regalo de la vida” que no esperaba. “Acompañarte es un regalo de la vida que no esperaba, pero ya vengo entendiendo esto de que la vida da momentos inesperados todo el tiempo, y este Lucy, es una bendición”, expresó conmovida.

Jimena Barón celebró la llegada de sus nietitos perrunos (Foto: Instagram).

Además, Jimena hizo una especial referencia a su propia experiencia con la maternidad y agradeció a su perrita por permitirle revivir aquellas sensaciones. “Gracias por hacerme abuela, por traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos”, escribió.

JIMENA BARÓN: LA ANÉCDOTA FAMILIAR EN MEDIO DE LA LLEGADA DE LOS CACHORROS

La publicación también tuvo lugar para una divertida anécdota familiar: Lucy eligió parir en el sillón blanco de la casa, pese a que la abuela de Jimena es muy obsesiva con el cuidado de los muebles. “Tu abuela que es obse de la casa te dejó parir en su sillón blanco y te dejó su almohada personal. Es mi demostración de amor más grande”, contó.

Jimena Barón celebró la llegada de sus nietitos perrunos (Foto: Instagram).

Finalmente, la actriz celebró la llegada de los nuevos integrantes de la familia y manifestó todo su orgullo por Lucy y sus cinco cachorritos. “Estoy muy orgullosa de vos, de tus 5 hijos, de todas las mujeres y hembras y de la maternidad. ¡Viva la vida! ¡Viva nosotras!”, concluyó.

Jimena Barón celebró la llegada de sus nietitos perrunos (Foto: Instagram).

Incluso, después de compartir el nacimiento, Jimena hizo una aclaración entre risas sobre la cantidad de cachorros que tuvo Lucy: “Posteé y nació otro. Tuve que editar porque son cinco”, reveló.

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