La expectativa por el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat es total. Desde que se anunció el casamiento, la pareja mantuvo un fuerte hermetismo con la intención clara de que no se divulgue ningún detalle sobre la celebración. Sin embargo, en esta ocasión fue la artista la que habló del tema.

En diálogo con el medio Frontera, la cantante declaró: “Tengo treinta y cinco. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo. No es que antes me daban lo mismo, pero digo, pensás más lo que vas a hacer, cuánto tiempo le dedicás al trabajo y cuánto al ocio o al disfrute personal”.

En ese sentido, Lali admitió: “Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí”.

Lali y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram @lali

LOS DETALLES DE LA BODA DE LALI ESPÓSITO Y PEDRO ROSEMBLAT

Con respecto a su boda, Lali Espósito reveló cómo será: “A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”.

Lali Espósito reveló cómo será su boda con Pedro Rosemblat y confesó que no habrá luna de miel (Video: Instagram @frontera)

“Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país, en Argentina y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos. Cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llena de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito”, estimó la artista, entusiasmada.

Lali y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram @lali

En cuanto a la luna de miel, reveló que, por el momento, no hay planes. “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. No, él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”, reveló la futura esposa de Pedro Rosemblat.