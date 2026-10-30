L-Gante mostró su colección de autos de alta gama. El cantante compartió imágenes en sus historias de Instagram en las que posó junto a dos vehículos de lujo y se mostró orgulloso de las adquisiciones que forman parte de su colección.
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En las fotografías, el referente de la cumbia 420 apareció junto a un BMW X5 y un Mercedes-Benz Clase C, ambos de color negro.
EL ACUERDO QUE HIZO L-GANTE CON MAXI, EL BROTHER
Pasó poco más de un año desde que L-Gante blanqueó sus dudas respecto de la forma en que Maxi el Brother lo representaba, y luego de que intervengan los abogados, el cantante y el mánager llegaron a un nuevo acuerdo.
Para dejar atrás el contrato que Elián consideraba leonino, y tras convencerse de que se necesitaban mutuamente, se invirtieron los términos del reparto de las ganancias que antes beneficiaban a Maximiliano Barbaccia.
Fue Paula Varela quien explicó los pormenores en Intrusos:
- Sale Lourdes, la pareja de Maxi, y entra Yamil, que es el hermano de L-Gante.
- En cuanto a los porcentajes, Elián se quedaría con el 70%, Maxi el 25%. 5% para Yamil. Eso si el evento lo trae Maxi.
- Si el evento lo trae Yamil, los porcentajes son 70% para L-Gante, 25% para el hermano y 5% para Maxi.
- Se clasificó todo el tema de los ingresos y contratos musicales. Ahora todo lo que venga tiene ser visto previamente por Elián.
- Las partes resolvieron sus diferencias, en la rendición de cuentas solicitadas, no teniendo nada más que reclamar.
- Todos los ingresos relacionados con las plataformas digitales quedan para L-Gante.