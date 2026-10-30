L-Gante mostró su colección de autos de alta gama. El cantante compartió imágenes en sus historias de Instagram en las que posó junto a dos vehículos de lujo y se mostró orgulloso de las adquisiciones que forman parte de su colección.

En las fotografías, el referente de la cumbia 420 apareció junto a un BMW X5 y un Mercedes-Benz Clase C, ambos de color negro.

(Foto: Instagram @lgante_keloke)

EL ACUERDO QUE HIZO L-GANTE CON MAXI, EL BROTHER

Pasó poco más de un año desde que L-Gante blanqueó sus dudas respecto de la forma en que Maxi el Brother lo representaba, y luego de que intervengan los abogados, el cantante y el mánager llegaron a un nuevo acuerdo.

Para dejar atrás el contrato que Elián consideraba leonino, y tras convencerse de que se necesitaban mutuamente, se invirtieron los términos del reparto de las ganancias que antes beneficiaban a Maximiliano Barbaccia.

Fue Paula Varela quien explicó los pormenores en Intrusos: