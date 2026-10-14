L-Gante volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales, pero esta vez no fue por su música ni por alguna polémica sentimental. El artista compartió una experiencia extrema que dejó a sus seguidores impactados por el riesgo que decidió asumir.

Después de su sorpresiva salida de MasterChef Celebrity, incluso antes de que comenzaran las grabaciones del programa, Elián Valenzuela se mostró disfrutando de nuevas experiencias personales y compartiendo distintos momentos de su vida cotidiana.

Sin embargo, una de sus últimas publicaciones llamó especialmente la atención: el músico se animó a ingresar al denominado “globo de la muerte”, una enorme esfera metálica en cuyo interior varios motociclistas realizan acrobacias a gran velocidad.

EL PELIGROSO DESAFÍO DE L-GANTE QUE SORPRENDIÓ A SUS SEGUIDORES

A través de sus historias de Instagram, el referente del RKT mostró inicialmente cómo funcionaba la atracción. Desde el exterior de la estructura, grabó a un grupo de motociclistas que circulaban por las paredes internas de la esfera.

“Verlo así es una cosa”, escribió junto a las primeras imágenes, anticipando que estaba por vivir una experiencia completamente diferente.

Lejos de conformarse con observar el espectáculo, L-Gante decidió ingresar a la jaula metálica y permanecer parado en el centro mientras las motos giraban a su alrededor.

Crédito: Instagram

Uno de los motociclistas registró la secuencia con el teléfono del cantante. En el video se puede observar cómo los vehículos pasan a escasa distancia del artista, quien permanece inmóvil mientras se desarrolla la arriesgada maniobra.

“Las aventuras de Eliansito. Pararse en el centro del globo de la muerte”, escribió el músico al compartir la grabación con sus seguidores.

LA CONTUNDENTE FRASE DE L-GANTE DESPUÉS DE SU ARRIESGADA EXPERIENCIA

Después de mostrar el desafío, el cantante publicó otra historia de Instagram con una frase que reflejó su actitud frente al peligro.

“El que tenga miedo a morir que no nazca pa”, expresó, dejando en claro que no se arrepentía de haberse animado a participar de la actividad extrema.