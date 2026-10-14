Un informe pericial sobre el celular de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, reveló 377 registros de acceso a videos de contenido sexual entre los que aparecería la adolescente. Los investigadores también recuperaron archivos que habían sido eliminados del dispositivo. En paralelo, se conoció una carta que el detenido escribió desde la cárcel para defenderse de las acusaciones.

Según la información difundida en El Show del Lagarto, los peritos recuperaron imágenes que habrían sido borradas deliberadamente de la memoria del iPhone de Barrelier. Entre ellas, una fotografía mostraría a Agostina inmovilizada sobre un colchón, en una vivienda que forma parte de la investigación. El análisis técnico también detectó que los archivos originales habían sido eliminados y que posteriormente se había vaciado la papelera de Google Fotos.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Fotos: capturas TN)

En la carta escrita desde la cárcel de Cruz del Eje, Barrelier negó haber producido, filmado o participado en videos sexuales con menores de edad. También aseguró que no existía ningún video sexual de Agostina con él. Sin embargo, reconoció haber intervenido en la producción y distribución de contenido sexual, aunque sostuvo que ese material involucraba exclusivamente a personas adultas que conocían la existencia de las cámaras y habían dado su consentimiento.

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LA CARTA DE BARRELIER Y SUS ACUSACIONES CONTRA EL ENTORNO DE AGOSTINA

En su escrito, el acusado señaló a Melisa Heredia, madre de la adolescente, y a Gabriel Vega, expareja de la mujer, como supuestos impulsores de las producciones de contenido sexual. También mencionó a un ciudadano colombiano al que identificó como “Gapa” y describió como presunto comprador de ese material. Estas afirmaciones forman parte de la versión de Barrelier y no deben confundirse con hechos acreditados por la investigación.

En otro tramo de la carta, Barrelier afirmó que había recibido advertencias sobre posibles riesgos para su vida y la de su familia mientras permanecía detenido en el penal de Bouwer. También hizo referencias a supuestas situaciones familiares que Agostina le habría contado y a circunstancias relacionadas con el día de su desaparición. Sus dichos sobre la adolescente y sus familiares no fueron corroborados de manera independiente en la información difundida.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Foto: capturas TN)

Finalmente, Barrelier pidió nuevas pericias sobre los dispositivos electrónicos, la recuperación de conversaciones y la revisión de cámaras de seguridad. También solicitó un careo con Heredia. Mientras tanto, la causa por el femicidio de Agostina Vega ya fue elevada a juicio y los archivos recuperados del celular constituyen parte de los elementos conocidos de la investigación judicial.

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