Las intensas lluvias en el sur de Brasil provocaron una crecida extraordinaria del río Iguazú y encendieron las alertas en las Cataratas. El caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, unas diez veces por encima de su nivel habitual, y obligó a implementar medidas preventivas de seguridad.

El fenómeno de El Niño puede favorecer períodos de lluvias intensas en la región, aunque la crecida también está vinculada a las precipitaciones registradas en las cuencas de los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay.

¿Por qué creció tanto el caudal de las Cataratas del Iguazú?

Las precipitaciones persistentes en el sur de Brasil elevaron el nivel del río Iguazú hasta alcanzar valores extraordinarios. La situación obligó a las autoridades a reforzar las medidas de prevención ante el riesgo que representa la fuerza del agua.

La crecida también se reproduce en otros cursos de agua de la región, como los ríos Paraná y Uruguay.

¿Qué paseos están cerrados en las Cataratas del Iguazú?

Ante el aumento del caudal, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la concesionaria Iguazú Argentina SA dispusieron la restricción temporal del acceso a los sectores de uso público.

Los paseos afectados son:

Circuito Inferior.

Circuito Superior.

Tren Ecológico.

Sendero Verde.

Sendero Macuco.

Garganta del Diablo, que ya permanecía cerrada preventivamente desde el 3 de agosto.

¿Qué medidas de seguridad se implementaron?

Las autoridades activaron un protocolo preventivo para resguardar la integridad de los visitantes y trabajadores del parque.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la restricción de circulación en los sectores habilitados para el turismo. Además, las pasarelas y barandas de la Garganta del Diablo fueron desmontadas y trasladadas a tierra firme para evitar daños ante la crecida.

El cierre preventivo busca reducir los riesgos frente a la fuerza y el volumen del agua.

¿Cuándo reabrirán las Cataratas del Iguazú?

El material difundido no establece una fecha de reapertura. La habilitación de los circuitos dependerá de la evolución del caudal del río y de las evaluaciones de seguridad de las autoridades.

Antes de viajar, se recomienda consultar los comunicados oficiales del Parque Nacional Iguazú y verificar qué paseos se encuentran habilitados.