El panorama meteorológico para este martes 13 de octubre arranca con un ambiente gris, húmedo y con condiciones inestables que se mantendrán durante varios días.

La jornada amaneció con una temperatura de 13.8 °C, cielo cubierto con lloviznas, una humedad del 94 % y vientos leves del sector sur a 4 km/h.

Para lo que resta del día, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que continúen las lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación del 70 % y una máxima que no superará los 17 °C.

¿Cuándo vuelve el sol?

Para quienes están esperando la vuelta del sol o necesitan planificar sus actividades al aire libre, las noticias adelantan que la inestabilidad aún se extenderá durante mediados de semana.

El miércoles 14 continuará el mal tiempo con lluvias intermitentes (70 % de probabilidad) y marcas térmicas entre los 13 °C y los 18 °C.

En tanto, el jueves 15 y el viernes 16 persistirá la presencia de lluvias aisladas, aunque con una ligera baja en la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará en torno al 40 %, con máximas de 18 °C y 17 °C respectivamente.

¿Cuándo deja de llover y cómo estará el fin de semana?

Tras varios días de inestabilidad y lluvias continuas, finalmente hay fecha para el cese del mal tiempo. A partir del fin de semana las precipitaciones darán un respiro definitivo, marcando el inicio de una paulatina mejora en las condiciones meteorológicas. Aunque la nubosidad seguirá siendo la gran protagonista, la probabilidad de agua bajará de manera drástica al 0 % a partir del sábado 17.

El fin de semana arrancará el sábado 17 con un cielo mayormente nublado y una marca térmica que irá de los 10 °C de mínima a los 16 °C de máxima, ya sin chances de lluvia.

Para el domingo 18, las condiciones se mantendrán muy similares: continuará la abundante cobertura nubosa, con una mañana algo más fresca de 9 °C y una tarde que alcanzará los 16 °C.

El comienzo de la próxima semana ratificará esta estabilidad. El lunes 19 se presentará con cielo mayormente nublado, una mínima de 11 °C y un leve ascenso de la temperatura máxima, que tocará los 18 °C, manteniendo el valor de precipitaciones en 0 %.