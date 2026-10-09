Benjamín Vicuña reaccionó al impactante aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile, tras las intensas lluvias que provocaron destrozos, arrastraron vehículos y volcaron un colectivo.

El actor compartió en sus historias de Instagram un video que muestra el avance del agua y el barro por las calles de su país, en medio de la emergencia.

EL MENSAJE DE BENJAMÍN VICUÑA TRAS EL ALUVIÓN EN CHILE

Junto a las imágenes, Vicuña escribió un breve mensaje de apoyo: “En mi país en estos momentos. Abrazos”.

La reacción de Benjamín Vicuña tras el impactante aluvión en Chile: “En mi país en estos momentos” (Video de Instagram)

El aluvión se produjo en el barrio San Carlos de Apoquindo, donde el desborde de un canal y la activación de cauces naturales generaron importantes complicaciones. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia y pidieron a los vecinos evitar las zonas afectadas.