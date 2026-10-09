Un fuerte aluvión sorprendió este jueves a la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile, tras las intensas lluvias. Un torrente de agua y barro avanzó por las calles del barrio San Carlos de Apoquindo, arrastró vehículos y volcó un colectivo del transporte público.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las precipitaciones provocaron la activación de cauces naturales. Entre las zonas más afectadas se encuentran General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur.

Impactante aluvión en Chile: calles cubiertas de barro, autos arrastrados y destrozos (Video viral en X)

La emergencia también provocó inundaciones en la Clínica San Carlos, evacuaciones en locales comerciales y complicaciones en establecimientos educativos, según medios locales.

Ante la situación, Bomberos de Santiago dispuso el acuartelamiento de sus compañías para reforzar la respuesta. Por su parte, la Municipalidad de Las Condes estableció un perímetro de seguridad y pidió evitar la zona para facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

Impactante aluvión en Chile: calles cubiertas de barro, autos arrastrados y destrozos (captura de Visión País Chile)

Mientras continúan las lluvias, las autoridades mantienen los operativos de asistencia y evaluación de daños, y solicitan a los vecinos respetar las indicaciones oficiales.