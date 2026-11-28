El rumor de que María Susini había comenzado un romance con Marcelo González explotó el jueves, y este sábado ya se filtró la primera foto de la pareja.

“Ayer (viernes) cena romántica en Barrio Norte/Recoleta”, describieron desde la cuenta de Instagram @elejercitodelam.

“Ya se muestran sin problemas”, continuaron en el posteo.

Marcelo González y María Susini infraganti.

Y cerraron: “Contamos en romance y ahora la foto”.

El escándalo de la foto

La imagen es por demás polémica, ya que parece tomada de una cámara de seguridad por el el color, el plano y la calidad.

Por otra parte, la pareja habría desatado resquemores en las exparejas de ambos. Es que Facundo Arana era cercano al empresario de medios, quien a su vez estaba en una relación con la periodista Sandra Borghi.