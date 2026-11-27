El rumor de romance de Facundo Arana con Marian Saud, desmentido por la joven, dejó al descubierto que María Susini habría iniciado una relación que a la vez habría molestado al actor.

“María está hace seis meses con una persona. Está muy contenta”, contó Pepe Ochoa.

Luego, el panelista de LAM precisó que el hombre es Marcelo González, “un empresario muy importante” de los medios de comunicación y “es el representante de Abel Pintos”.

María Susini. (Foto: Movilpress)

“El fin de semana compartieron un asado en el campo de Abel Pintos”, aseguró.

El supuesto fastidio de Facundo Arana

En ese punto, Pepe blanqueó: “A Facundo le habría molestado mucho, porque él y Marcelo eran muy amigos”.

“Facundo se prestaba mucho a la prensa y todo lo que Marcelo hacía en Mar del Plata. Marcelo tenía un espacio donde hacía difusión, un teatro, lo invitaba. A Facundo se lo llevan los demonios por esto”, cerró Pepe Ochoa.