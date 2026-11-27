Maxi Espíndola lanza “DO”, la primera parte de su esperado álbum debut como solista, una obra que representa el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera y la consolidación de una búsqueda artística profundamente personal.

Luego de su exitoso recorrido previo, Maxi presenta un proyecto que refleja su evolución creativa y lo muestra en uno de los momentos más auténticos de su camino.

A lo largo de sus siete canciones, Maxi construye un recorrido emocional donde conviven el pop rock, la canción y destellos de sonidos electrónicos. El disco encuentra al artista explorando nuevas facetas interpretativas y musicales, con letras que hablan del amor, el cambio, los vínculos y la transformación personal.

DO suma colaboraciones que amplían el universo musical del álbum. En “4 DE ENERO”, Maxi se une por primera vez a Benjamín Amadeo, mientras que en “ETERNO VIERNES” renueva su conexión artística con Franco Rizzaro, luego de haber colaborado previamente en “Nada es lo Mismo”.

Maxi Espíndola lanzó “DO” (Foto de prensa)

TRACKLIST COMPLETO

RETIRO DEMENTE ANIVERSARIO 4 DE ENERO ft. Benjamín Amadeo HAGAMOS QUE PASE ETERNO VIERNES ft. Franco Rizzaro COMPAÑERA

Maxi Espíndola lanzó “DO” (Foto de prensa) Por: @Gonzalo.Corrado

DE QUÉ SE TRATA DO

El concepto de DO también se expande a través de su propuesta visual. A lo largo de esta etapa aparece de manera recurrente el sillón rojo, símbolo que representa ese refugio creativo donde todo comienza. Presente en la portada, los videoclips y las piezas audiovisuales del proyecto, funciona como una puerta de entrada a esa “Dimensión 0” desde donde nace la música y donde Maxi puede simplemente ser él mismo.

“DO, la misma esencia, pero en otra frecuencia. Porque volver al origen no significa retroceder, sino regresar desde otro lugar, con todo lo que aprendimos en el camino”, comparte el artista.

Maxi Espíndola lanzó “DO”, la primera parte de su álbum debut como solista (Foto de prensa) Por: @Gonzalo.Corrado

Además de su faceta como intérprete, Maxi desarrolló una sólida carrera como compositor y productor, participando en proyectos de distintos artistas y formando parte del equipo creativo de Futttura, la reciente gira de TINI. Esa experiencia, sumada a un recorrido que incluye colaboraciones junto a TINI, FMK, Nahuel Pennisi y Franco Rizzaro, entre otros artistas, termina de definir una propuesta cada vez más versátil y personal.

Maxi ya se prepara para llevar el universo de DO al escenario. El próximo 30 de abril presentará por primera vez estas canciones en vivo con un show especial en Complejo C, un encuentro que marcará el debut escénico de este proyecto y permitirá al público sumergirse plenamente en la experiencia conceptual y musical del disco.