Abel Pintos lanzó “Veneno y Puñal” (Foto de prensa)

Abel Pintos presenta “Veneno y Puñal”, su nuevo single y video. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Con letra de Abel Pintos y Daniel Cuevas, y música de Abel Pintos, Ariel Pintos, Marcelo Predacino y Alfredo Hernández, “Veneno y Puñal” se mete de lleno en la contradicción que produce un amor que lastima y que, aunque cueste, hay que soltar.

La portada del single, un escorpión rojo en movimiento sobre un fondo carmín, condensa el universo de la canción: la pasión, el peligro y esa naturaleza que no se puede evitar, aunque se sepa que duele.

“Veneno y Puñal habla de nuestras luchas por despegarnos de las cosas que nos hacen mal. Del proceso que eso implica: a veces cuesta, a veces dudamos y pedimos ¨una noche más¨ (metafóricamente hablando), pero llega un momento en que buscamos soltar y dejarlo definitivamente. Ese camino se sufre, y al final vale la pena.”, cuenta Abel sobre el significado de esta canción.

Este lanzamiento llega en el cierre de un año especial para Abel, que recientemente cantó ante el Papa León XIV, y brindó 5 conciertos sold out, por primera vez, en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires en el marco de su gira Buenaventura tour. Además su single anterior, Ibuprofeno, se mantiene entre los primeros puestos de los rankings de radio y televisión. Ahora Abel cierra el año con una nueva canción “Veneno y Puñal”, ya disponible en todas las plataformas digitales.

“Vuelvo a tu amor de sangre y de pasión...”

Abel Pintos lanzó “Veneno y Puñal” (Foto de prensa)

Letra de Veneno y Puñal, de Abel Pintos

Vuelvo como un animal muerto de hambre.

Vuelvo a tu amor de sangre y de pasión.

Soy un cabrón porque aunque no vas a dejarlo.

Aunque me duela y no puedo superarlo.

Verte de nuevo me hace mal y quiero igual.

Dame nada más. Una noche más.

Soy como una adicto sin remedio.

Antes que la noche, me apuñale con recuerdos.

Dame del veneno de tu cuerpo.

Pido nada más.

Una noche más

Y al amanecer entre tus brazos.

Vete y que me quede el corazón hecho pedazos.

Déjame morir en soledad.

Soy un cabrón. Porque aunque no vas a dejarlo.

Aunque me duela y no pueda superarlo.

Verte de nuevo es un infierno.

Juntando sobras de tu tiempo

No me lo niegues, te lo ruego. Dame nada más.

Una noche más.

Soy como un adicto sin remedio.

Antes que la noche, me apuñale con recuerdos.

Dame del veneno de tu cuerpo.

Pido nada más.

Una noche más

y al amanecer entre tus brazos.

Vete y que me quede el corazón hecho pedazos.

Déjame morir en soledad.

Dame nada más Una noche más.

Soy como un adicto sin remedio.

Antes que la noche me apuñale con recuerdos.

Dame del veneno de tu cuerpo.

Pido nada más.

Una noche más

y al amanecer entre tus brazos.

Vete y que me quede el corazón hecho pedazos.

Déjame morir en soledad.

Déjame morir en soledad.

Déjame morir en soledad.

Vuelvo como un animal muerto de hambre.

Vuelvo a tu amor de sangre y de pasión.

Ficha técnica | «Veneno y Puñal»