Yanina Latorre fulminó a los padres de Tini Stoessel y lanzó: “Se liberó de esta gente” (captura de El Observador e Instagram)

Yanina Latorre habló sin filtros de la entrevista que Tini Stoessel le dio a Vogue junto a su futuro marido, Rodrigo de Paul, y cuestionó duramente a los padres de la artista, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

“Tini y De Paul fueron tapa de Vogue. Cómo se nota que a Tini no la maneja más el padre, nunca hubiese dado una nota así”, dijo la conductora en El Observador, al analizar la entrevista y las fotos en las que la cantante y el futbolista se mostraron súper enamorados en su propia casa.

Yanina Latorre fulminó a los padres de Tini Stoessel (video de El Observador)

Yanina Latorre fulminó a los padres de Tini Stoessel y lanzó: “Se liberó de esta gente”

Con contundencia, Latorre apuntó contra Alejandro y Mariana: “La tenían absorbida, cooptada, de todo. No daba notas, no iba a la tele, no le contestaba a los periodistas. Se liberó de esta gente”.

Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera (Foto: Instagram @mluciamuz)

Y siguió: “No sé si es la primera nota que da con un novio, porque siempre era Tini la estrella sola. Todo era poco para ellos. Ella era más que todos para ellos”.

Al cerrar su punzante opinión, Yanina Latorre celebró esta nueva faceta de Tini: “A la piba la llamó Vogue e hizo una nota con el novio. Un aplauso para Tini, porque nunca la vimos así: mostrando la casa, dándose besos con el novio. La tenían como una estrella inalcanzable y los padres, yo que estuve con ellos, te lo hacían sentir”.