El emotivo hallazgo que le cambió el día a la China Suárez (Foto de Instagram)

Sin revelar el proyecto en el que está embarcada, la China Suárez compartió un tierno momento que vivió en plena jornada de trabajo en medio de la naturaleza y que terminó convirtiéndose en una de esas pequeñas escenas capaces de alegrarle el día.

Amante de los animales, la actriz no pudo ocultar su emoción al encontrarse con una escena que la derritió de amor y que decidió compartir con sus seguidores a través de Instagram Stories.

La China Suárez se emocionó con un inesperado hallazgo en plena jornada laboral (Video de Instagram)

La China Suárez se emocionó con un inesperado hallazgo en plena jornada laboral

En uno de los videos que publicó Eugenia, se puede ver a un pequeño potrillito junto a su mamá, en un entorno verde, rodeado de árboles y vegetación. La imagen muestra al recién nacido muy cerca de la yegua, en un momento de tranquilidad que llamó la atención de la actriz.

“Estar trabajando y encontrarte con un potrillito de 3 días de nacido. Cosas que me hacen feliz”, escribió la China, acompañando las imágenes con emojis de llanto de emoción y un corazón rojo.

En otro de los videos se ve al pequeño animalito alimentándose, siempre inseparable de su mamá.

China Suárez se emocionó con un inesperado hallazgo en plena jornada laboral (captura de Instagram)

China Suárez se emocionó con un inesperado hallazgo en plena jornada laboral (captura de Instagram)

China Suárez se emocionó con un inesperado hallazgo en plena jornada laboral (captura de Instagram)

Una vez más, la China Suárez dejó en evidencia su sensibilidad y el amor que siente por los animales. Esta vez, lejos de sus habituales publicaciones vinculadas a los escándalos, looks o momentos familiares.