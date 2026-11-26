El fin de semana pasado, Benjamín Vicuña coincidió con la China Suárez y Mauro Icardi en un cumpleaños celebrado en Uruguay, al que asistieron amigos en común.

Aunque la expareja no atraviesa una buena relación, Magnolia y Amancio, los hijos que tienen juntos, los mantendrán unidos de por vida.

Benjamín Vicuña rompió el silencio tras coincidir con la China Suárez y Mauro Icardi: qué dijo (captura de América TV)

Benjamín Vicuña habló de su encuentro con la China Suárez: “Somos adultos”

En una nota con Desayuno Americano, Vicuña contó cómo vivió ese encuentro con su ex y el futbolista, en medio de la repercusión que generó la coincidencia.

“Se habló de un casamiento, pero era un cumpleaños de amigos, Naty y Ever. Son amigos que quiero mucho, de muchos años. Fue una fiesta preciosa y los protagonistas son ellos, no voy a hablar de otra cosa. Fui a darles un abrazo a mis amigos”, declaró el actor chileno.

Cuando le preguntaron si había sido incómodo compartir el evento con la China, respondió: “Es un lugar muy especial, muy bonito. Son amigos que quiero mucho... y nunca va a ser incómodo estar en el cumpleaños de amigos que uno quiere tanto. Somos adultos”.

Ante la repregunta sobre si pudo hablar con Eugenia acerca de los menores, Vicuña fue tajante: “Esas cosas se hablan en privado”.

Finalmente, en medio de los escándalos que protagoniza su expareja con Wanda Nara y de las repercusiones que involucran a los chicos, el actor reflexionó sobre su vida en el país de sus niños: “El tiempo acomoda algunas cosas. Estar en Argentina no es ningún esfuerzo, es lo que corresponde, con mis hijos, con mis cosas. En Chile me dicen ‘tenés que estar acá’. Pero acá tengo lo más importante, que son mis hijos”.