Este 25 de noviembre se cumplen 13 años de la muerte de Ricardo Fort, y su hija Martita Fort eligió las redes para recordarlo con un mensaje que tocó el corazón de sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, la joven compartió una foto familiar inédita y un texto en el que habló del dolor que todavía le genera su ausencia.

En la imagen aparece el mediático sonriendo detrás de una torta de cumpleaños con velitas encendidas, acompañado por Martita y su hermano, Felipe Fort, cuando eran chicos. Sobre la postal, la joven escribió simplemente la fecha, “25/11”, junto a un corazón blanco.

EL MENSAJE DE MARTITA FORT A SU PAPÁ

“Fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida”, arrancó Martita, que además reconoció que el aniversario seguirá siendo difícil: “La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono”. Para describir a su papá, eligió tres palabras que lo pintan de cuerpo entero: “Adelantado, avasallante e irrepetible”.

Luego se dirigió directamente a él: “13 años sin vos. Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos”. Y agradeció todo lo que le dejó: “Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos”.

En el tramo más conmovedor de su posteo, Martita confesó: “Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste”. Y cerró con una frase que resume lo que siente: “La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte”.

Martita Fort recordó a Ricardo a 13 años de su muerte: el mensaje que conmovió. Crédito: Instagram

A 13 AÑOS DE LA MUERTE DE RICARDO FORT

El empresario chocolatero, heredero de Felfort y una de las figuras más populares de la televisión argentina de fines de los 2000, murió el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde estaba internado.

Martita y Felipe tenían 9 años cuando perdieron a su papá. Desde entonces, en cada aniversario y cada 5 de noviembre, el día de su cumpleaños, los hermanos lo recuerdan en redes con fotos y mensajes que mantienen vivo el legado de “El Comandante”, un personaje que, más de una década después, sigue ocupando un lugar especial en la memoria de los argentinos.