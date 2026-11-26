Al día siguiente del explosivo cara a cara en vivo con María Fernanda Callejón, Moria Casán comenzó su programa en eltrece aclarando los tantos, luego de que el tenso momento se viralizara y se replicara en distintos programas.

“Yo sé lo que hago acá y se reproducen cosas que no tienen nada que ver con lo que se vive”, comenzó diciendo la conductora de La Mañana con Moria.

Y siguió: “Me estoy enterando de que tenemos un reemplazo de una persona que se estaría yendo. Por ahora no tenemos reemplazos”.

Ante las versiones de chats paralelos y fuertes internas entre los panelistas, Moria señaló: “No sé lo que es escuchar gritar acá, han dicho que se grita en los pasillos. Jamás, jamás. Hay rumores, algunas cosas son ciertas y otras no”.

“Debe tener presente que esto es show, yo no me llevo ningún problema cuando me corro de la silla de ahí. No hay nada personal. No soy una persona teflonada, soy una mujer en eje, sé lo que es la persona y sé lo que es el personaje”, afirmó.

Moria Casán y María Fernanda Callejón se reencontraron tras su feroz pelea en vivo: qué se dijeron

Moria Casán y María Fernanda Callejón se reencontraron tras su feroz pelea en vivo: qué se dijeron

Ya en la mesa, sentada al lado de Callejón, llegó el nuevo cara a cara. “¿Estás bien?”, le preguntó Moria a la panelista. “Estoy bien y adhiero a lo que dijiste”, respondió ella.

Y la One retomó contundente: “Ahora la gente va a decir qué falsas. Estamos haciendo un programa de tele donde todos los días nos vemos a la mañana, hay momentos con fricciones, sin fricciones... se dan situaciones”.

“Con Callejón pasa una situación especial, como la descubrí yo cuando era chiquita, tenemos nuestros dimes y diretes y, la verdad, me molestaron algunas cosas que te las dije en cámara”, continuó Moria.

A lo que Callejón apuntó: “El shut up”. Moria respondió: “El shut up es muy simpático, no me enojé. No me llevo ningún problema a mi casa y con Callejón estoy perfecta. Tengo buena paciencia”.

Al haber mencionado a Ángel de Brito y a Yanina Latorre durante la pelea del miércoles, la conductora también se refirió a la repercusión que tuvo el enfrentamiento: “Estuvimos en todos lados porque nombramos a dos programas más de otros canales, gente muy importante”.

Moria Casán frenó en seco a Callejón: “La palabra maltrato es una barbaridad”

“¿Te siguieron diciendo ‘salí de esta, te maltrata’?”, le preguntó la One a Callejón, poniendo el acento en lo que más le había molestado del picante ida y vuelta en vivo con su panelista.

María Fernanda le contestó: “Y a vos te habrán dicho ‘echala a la miércoles’”.

“La palabra maltrato es una barbaridad, si vos sentís que yo te maltrato, no te creo lo de Diotto”, agregó con contundencia Moria.

“No, jamás sentí que me maltrataste, yo acá soy feliz. Yo repetí una cosa”, se justificó Callejón.

Moria volvió a explicar su postura: “No me enojo, pero si en algún momento me sale una chispa de discusión por una frase o algo, te lo digo acá. No hay toxicidad. Todo lo que entra tiene que salir”.

Finalmente, reculando con sus palabras del día anterior, Callejón aclaró: “Si alguna vez sentiste que te falté el respeto, te pido disculpas de corazón”.

“No, fue la palabra maltrato, que te la dijo alguien”, le retrucó la One, subrayando lo que no le había gustado del feroz cara a cara y rechazando una acusación de semejante magnitud.