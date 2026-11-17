El programa “La Mañana con Moria” tuvo un momento desopilante cuando Valentina Salezzi le lanzó una pregunta directa a Moria Casán mientras batían leche para preparar su postre favorito, la crema pastelera. La receta de crema pastelera fue el eje: “No hay ninguna igual para mí”, aseguró la conductora.

Salezzi, por su parte, aseguró:“Te voy a enseñar los tips necesarios para hacerla”. La preparación arrancó con la leche caliente y el batido de yemas. “Primero, arrancamos con yemas, yo le voy a poner seis yemas”, explicó la cocinera. El siguiente paso fue agregar 70 gramos de almidón de maíz, clave para la textura: “El almidón de maíz es lo que le da untuosidad”.

Fue entonces cuando empezaron las frases picante, cuando agregaron la leche caliente a la mezcla: “De a poquito vas a empezar a agregar la lechita caliente, no tenes que dejar de batir sino se te hacen grumos”, dijo Valentina y Moria lanzó: “¿Y que pasa si se te cae afuera? Está cayendo afuera".

Moria Casán y Valentina Salezzi en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

Allí, Salezzi aprovechó: “No pasa nada, se pone el trapito y se seca, no seas escandalosa, ¿nunca se te cayó un poquito afuera?“. La diva, fiel a su estilo, respondió sin perder el ritmo y con humor: “¡Ay, por favor”, dijo entre risas.

EL ARMADO DEL POSTRE Y LOS DETALLES FINALES

Para armar el postre, Valentina Salezzi recomendó embeber vainillas en oporto o café. El toque final fue la crema chantilly y el dulce de leche: “Este postre es ABC para el que no sabe cocinar. Vos tenés gente invitada y decís, tengo vainillas, me hago una buena crema pastelera, que con estos tips que te di, obviamente que te sale o que te sale”.

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