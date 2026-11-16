Moria Casán vivió una jornada muy especial este lunes 16 de noviembre, cuando recibió la distinción de Personalidad Destacada de la Cultura en la Legislatura porteña. El reconocimiento puso en valor su extensa trayectoria artística y su influencia en la cultura popular argentina.

Durante la ceremonia, la actriz y conductora recordó algunos de los momentos más importantes de su carrera, desde sus comienzos en el teatro hasta su consagración con la emblemática obra “Brujas”. También habló de su presente profesional y de la vigencia que mantiene a pocos meses de cumplir 80 años.

“Me levanto para hacer el programa y estoy chocha durante la semana. Después los fines de semana hago Cuestión de género con Jorge Marrale, una obra que hacía tiempo me estaba esperando”, expresó sobre su actualidad en televisión y teatro.

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MORIA CASÁN, RODEADA DE FAMOSOS EN LA LEGISLATURA PORTEÑA

La One también hizo referencia a su particular rutina laboral y a su presente como conductora de La mañana con Moria, el ciclo que encabeza en eltrece. “Otra vez rompí el molde porque ninguna estrella de este país hizo un programa a las 9 de la mañana y levantarse a las 6.30, que me levanto divina porque ya me mentalicé”, comentó con su habitual desparpajo.

El evento reunió a numerosas personalidades del espectáculo y el periodismo. Entre los invitados estuvieron Teté Coustarot, María Fernanda Callejón, Nora Cárpena, Ángel de Brito, Marcelo Polino, Leticia Brédice, Carlos Rottemberg, Benito Fernández, Coco Fernández, Federico Seeber, Nazarena Di Serio, Pampito y Stefy Xipolitakis, entre otros.

Moria también estuvo acompañada por sus afectos más cercanos: su hija, Sofía Gala; sus nietos, Helena Tuñón y Dante Della Paolera; y su pareja, Pato Galmarini. La celebración incluyó un imitador de la artista y terminó con la entrega de un ramo de flores, en una jornada en la que La One volvió a recibir el reconocimiento del mundo artístico.

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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL HOMENAJE A MORIA CASÁN EN LA LEGISLATURA PORTEÑA

Moria Casán, La One (Foto: Movilpress)

Nazarena Di Serio (Foto: Movilpress)

Nora Cárpena (Foto: Movilpress)

Dante Della Paolera (Foto: Movilpress)

Ángel de Brito, Leticia Brédice y Marcelo Polino (Foto: Movilpress)

María Fernanda Callejón (Foto: Movilpress)

Stefy Xipolitakis (Foto: Movilpress)

Sofía Gala y sus hijos Helena Tuñón y Dante Della Paolera (Foto: Movilpress)

Leticia Brédice (Foto: Movilpress)

Benito Fernández (Foto: Movilpress)

“Pampa” Mónaco (Foto: Movilpress)

Leticia Brédice y Nora Cárpena (Foto: Movilpress)

Eugenia Clemente, Coco Fernández y Esteban Farfán (Foto: Movilpress)

Ángel de Brito (Foto: Movilpress)

Pato Galmarini (Foto: Movilpress)

Teté Coustarot (Foto: Movilpress)

Dr. Guillermo Capuya (Foto: Movilpress)

César Carozza (Foto: Movilpress)

Moria Casán, La One (Foto: Movilpress)

Marcia "Pochi" Frisciotti (Foto: Movilpress)

Eduardo "Coco" Fernández (Foto: Movilpress)

Federico Seeber (Foto: Movilpress)

Sebastián "Pampito" Perelló (Foto: Movilpress)

Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

Liliana Parodi (Foto: Movilpress)

Sofía Gala y sus hijos Helena Tuñón y Dante Della Paolera (Foto: Movilpress)

El homenaje a Moria Casán en la Legislatura Porteña (Foto: Movilpress)

El homenaje a Moria Casán en la Legislatura Porteña (Foto: Movilpress)

El homenaje a Moria Casán en la Legislatura Porteña (Foto: Movilpress)

El homenaje a Moria Casán en la Legislatura Porteña (Foto: Movilpress)

El homenaje a Moria Casán en la Legislatura Porteña (Foto: Movilpress)

El homenaje a Moria Casán en la Legislatura Porteña (Foto: Movilpress)

El homenaje a Moria Casán en la Legislatura Porteña (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

El homenaje a Moria Casán en la Legislatura Porteña (Foto: Movilpress)

El homenaje a Moria Casán en la Legislatura Porteña (Foto: Movilpress)

El homenaje a Moria Casán en la Legislatura Porteña (Foto: Movilpress)

El homenaje a Moria Casán en la Legislatura Porteña (Foto: Movilpress)

El homenaje a Moria Casán en la Legislatura Porteña (Foto: Movilpress)

Gustavo Méndez (Foto: Movilpress)

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