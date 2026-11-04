La mañana de Moria Casán en su programa tuvo un giro inesperado cuando, en plena comunicación con el abogado Martín Leguizamón, la conductora se enteró en vivo de que su hija, Sofía Gala Castellanos, está involucrada en un juicio por haber sido vinculada a sitios pornográficos.

La reacción de Moria fue de absoluto asombro y no ocultó su sorpresa ante la noticia. Durante la charla, Leguizamón mencionó que el caso de Sofía Gala está próximo a resolverse y que la sentencia podría salir en cualquier momento.

Al escuchar el nombre de su hija, Moria interrumpió: “¿Qué pasa con Sofía? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Sofía? No sabía nada”. El abogado explicó que el juicio lleva años en trámite y que se inició por la aparición del nombre de Sofía en páginas para adultos. “Hace tiempo que está el juicio en movimiento por vincularla con sitios pornográficos”, detalló Leguizamón.

La reacción de Moria Casán al enterarse que su hija está en pleno juicio por aparecer en una plataforma porno (Foto: captura de eltrece).

Moria, visiblemente impactada, respondió: “Ah, no sabía. Asombro, doctor, yo me entero de mi vida en la televisión, ¿eso lo tiene usted doctor? Cuenteme qué le pasó a mi hija, está en un sitio porno? Mira tú”. A lo que el letrado contestó: “Pronto vas a tener la sentencia. En este momento se está redactando”.

Al enterarse de la inminente resolución, Moria expresó su cariño por Sofía: “Ay, hija, te amo. No sabía esto, no me lo comentaste, yo me entero de las cosas mías en la tele. Me paravilla enterarme de mi vida por la tele. Adoro, adoro, adoro”.

LA CONSULTA DE MORIA CASÁN AL ABOGADO QUE DEFINDE A SU HIJA: “¿PUDIMOS MONETIZAR?"

Moria Casán, siempre atenta a los detalles, consultó sobre la posibilidad de una compensación económica: “¿Puede haber una buena recompensa de dinero?“, y Leguizamón resondió: ”Puede haber una buena recompensa, sí, después hablamos en privado“.

Sofía Gala en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

La conductora del programa de eltrece cerró el tema con su estilo inconfundible: “Doctor, lo quiero, consígale billete a Sofía Gala, se viene fin de año y hay que armar mucho arbolito con mucho regalito”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.