El WandaGate sumó un nuevo y explosivo capítulo. A cinco años de que comenzara el escándalo que enfrentó a Wanda Nara y la China Suárez, ambas protagonizaron un durísimo intercambio en redes sociales durante el fin de semana, con acusaciones e insultos que volvieron a ponerlas en el centro de la escena.

En medio de la repercusión por los mensajes cruzados, Marcela Tauro analizó la pelea en Infama y no tuvo contemplaciones con ninguna de las dos. La periodista cuestionó el tono que eligieron para enfrentarse públicamente y apuntó especialmente contra la exposición de sus familias.

EL PICANTE CRUCE DE LA CHINA SUÁREZ Y WANDA NARA

La actriz, actual pareja de Mauro Icardi, estalló en Instagram contra la conductora de MasterChef Celebrity y publicó un mensaje en el que lanzó una durísima insinuación sobre los motivos por los que Wanda habría alcanzado la fama.

La China Suárez destrozó a Wanda Nara (Instagram)

La China Suárez destrozó a Wanda Nara (Instagram)

La respuesta de la mediática no tardó en llegar y estuvo a la altura de la provocación.

Wanda Nara destrozó a la China Suárez (Instagram)

Wanda Nara destrozó a la China Suárez (Instagram)

Wanda Nara destrozó a la China Suárez (Instagram)

Marcela Tauro fue contundente contra Wanda Nara y la China Suárez

“Después del fin de semana que pasamos, esos mensajes, esos insultos, ‘chupa...’, tanto una como la otra, y una de ellas trabaja en el canal de la familia”, lanzó Tauro en referencia a Wanda Nara y su vínculo laboral con Telefe.

Pero la conductora también puso el foco en las consecuencias que puede tener una pelea de semejante exposición para los hijos de las protagonistas.

Marcela Tauro liquidó a Wanda Nara y la China Suárez tras su feroz pelea (captura de América)

“Yo esto lo hablé con mi hijo de esto, y me dijo ‘los hijos’. Si soy el hijo, me muero con esa discusión”, contó, al compartir la reflexión que tuvo en su casa después de ver el escandaloso intercambio.

Lejos de justificar a alguna de las dos, Tauro cuestionó que tanto Wanda como la China, mujeres con trayectoria, éxito y recursos económicos, recurran a ese tipo de agresiones para responderse públicamente.

“La plata no te hace educada. Las dos tienen plata, éxito. Podrían contestar mejor y terminar la pelea, ya pasaron cinco años. Suelten”, sentenció.