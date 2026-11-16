Un desgarrador testimonio. Rocío Robles sorprendió con una historia familiar que la atraviesa desde siempre y que todavía mantiene a sus seres queridos en una profunda incertidumbre: la desaparición de su hermana Florencia, quien nació el 10 de julio de 1990 en el Hospital Provincial de Rosario.

Invitada a PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, la bailarina relató los dramáticos acontecimientos que rodearon el nacimiento de la beba y las sospechas de sus padres sobre lo que realmente ocurrió con ella.

Rocío Robles reveló que tiene una hermana desaparecida (Telefe)

ESTREMECEDOR RELATO DE ROCÍO

“Somos tres hermanos vivos. Mi mamá dio a luz a una nena, Florencia Robles, en el Hospital Provincial de Rosario, que hace poco fue denunciado por tráfico de niños en 1990”, comenzó contando.

Según explicó, su hermana nació en buenas condiciones de salud. De acuerdo con el testimonio de Rocío, el test de Apgar que le realizaron inmediatamente después del parto arrojó un resultado de 9,9, lo que indicaba que la beba estaba prácticamente perfecta.

Sin embargo, horas después ocurrió algo que cambió para siempre la vida de su familia. Rocío contó que, mientras su mamá permanecía internada, una enfermera se llevó a la recién nacida con el argumento de que se estaba ahogando. Cuando regresó, le informaron que la nena había muerto.

Pero lo que sucedió después despertó todavía más dudas. “Cuando se lo entregan, le entregan un feto en formol, en un frasco con formol, con espina bífida”, relató, al describir lo que recibió su mamá como el supuesto cuerpo de su hija.

La sospecha de que su hermana fue cambiada y un juicio que duró 15 años

A partir de aquella situación, los padres de Rocío iniciaron un juicio por mala praxis, que se extendió durante 15 años. La familia siempre tuvo sospechas de que la beba que les entregaron no era Florencia.

“¿Ustedes sospechan que cambiaron el bebé?”, le preguntaron. “Sí”, respondió contundente Rocío.

Según contó, sus padres no tenían los recursos económicos para realizar un estudio de ADN privado y tampoco pudieron hacerlo durante el proceso judicial. Con el paso del tiempo, cuando Rocío logró contar con los medios necesarios, decidieron exhumar los restos de manera privada para intentar confirmar su identidad.

Sin embargo, el resultado no les permitió terminar con la incertidumbre. La artista explicó que, debido al tiempo transcurrido y a las condiciones de los restos, no pudieron obtener una respuesta concluyente.

“Es muy difícil no saber si alguien está vivo o muerto para un padre. Si tiene que hacer un duelo, si tiene que seguir buscando, si tiene que seguir adelante por los demás hijos”, reflexionó.

La llamada de una enfermera arrepentida y la esperanza de encontrar a Florencia

En otro tramo de la entrevista, Rocío contó un dato que volvió a sacudir a su familia: cuando ella era chica, recibieron el llamado de una enfermera que había trabajado en el hospital y que, arrepentida, se comunicó para advertirles sobre la existencia de tráfico de menores.

“Un día suena el teléfono de mi casa, yo chiquita, y era una enfermera arrepentida que llamaba del hospital. Para decirle que ella trabajaba ahí cuando mi mamá dio a luz y que existía el tráfico de menores”, recordó.

La mujer también les habría contado que había nuevas denuncias relacionadas con hechos ocurridos en aquella época. Por eso, la familia todavía conserva la esperanza de conocer la verdad.

Rocío explicó que sus padres dejaron recientemente sus muestras de ADN en un banco mundial, con la ilusión de que algún día puedan cotejarse con las de una persona que esté buscando sus orígenes.

Además, compartió algunos datos que podrían ayudar a identificar a su hermana: Florencia Robles nació el 10 de julio de 1990 en el Hospital Provincial de Rosario. La familia cree que podría haber sido adoptada por dos mujeres, aunque no tiene certezas sobre lo que ocurrió después de su nacimiento.

“Mi mamá siempre dice que era igual a mí, pero tenía los ojos celestes y el pelo negro”, contó.

Finalmente, al ser consultada sobre qué siente respecto del destino de Florencia, Rocío fue contundente y dejó una frase que resume la esperanza de toda su familia: “Yo siento que está viva”.

“Estamos esperando que algún día ocurra el milagro”, expresó, conmovida por una historia que todavía no tiene respuestas.