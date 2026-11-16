Receta express de palitos de queso: en media hora están listos y quedan mejor que los de panadería

Los palitos de queso caseros son una alternativa sencilla para preparar algo rico sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Con una masa que combina harina de trigo, harina de maíz y queso rallado, esta receta permite conseguir unos bocaditos dorados, sabrosos y crocantes, similares a los que se venden en las panaderías. Además, no requiere levadura ni técnicas complicadas de amasado.

La propuesta se destaca por su practicidad. Uno de sus secretos es utilizar agua fría para integrar los ingredientes y agregar aceite de oliva durante el amasado. La combinación de las dos harinas contribuye a conseguir una textura firme y crujiente, mientras que el queso rallado aporta sabor y el perejil suma un toque aromático.

Otro punto importante es dejar descansar la masa antes de estirarla, ya que esto facilita su manipulación y permite cortar los palitos de manera uniforme. El grosor también resulta fundamental: deben tener aproximadamente medio centímetro para lograr una cocción pareja. Después de un breve paso por el horno, quedan dorados y listos para servir. Son ideales para acompañar dips, quesos untables o simplemente disfrutar solos.

Comensales 4 Ingredientes 200 g harina común.

g harina común. 120 g queso rallado.

g queso rallado. 60 g harina de maíz.

g harina de maíz. Perejil, c/n.

170 cc agua fría.

cc agua fría. 15 cc aceite de oliva.

cc aceite de oliva. Sal, a gusto.

Procedimiento:

Formar una corona con la harina de trigo , incorporar la de maíz con la sal, el queso y el perejil y con ayuda del agua ir formando una masa. Sumar el aceite de oliva y amasar un poco más hasta que deje de pegarse a la mesada. Tiene que quedar lisita. Dejarla descansar por al menos 10 minutos y luego estirarla dejando medio centímetro de grosor. Cortar en tiritas y colocarlas sobre una placa previamente enmantecada. Hornear por 10-15 minutos hasta que estén dorados y listo.

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